El coronavirus podría atacar al 60% de la población si no se controla, advierten expertos

Las cifras detrás del coronavirus recientemente bautizado como COVID-19, preocupan a más de uno, y los cálculos que se hacen a futuro simplemente levantan las alarmas. El Profesor Gabriel Leung, decano de la Facultad de Medicina Li Ka Shing de la Universidad de Hong Kong y experto en salud pública, ha apuntado a que la cepa podría infectar al 60% de la población mundial si la tasa de contagio sigue creciendo al ritmo actual. Esto podría resultar en la muerte de miles de personas, considerando que hasta el momento se tienen reportados 42,708 casos alrededor del mundo, con más de 1,000 muertes (casi todas ellas focalizadas en China, solamente dos se han dado fuera de este país).

El Profesor Leung, de visita en Londres camino a la reunión de la OMS en Ginebra, ha explicado a The Guardian que la prioridad es establecer el tamaño de lo que ha calificado como el ‘iceberg de la epidemia’. Al haberse desarrollado de forma tan rápida, el contagio ha sobrepasado las investigaciones que se han podido hacer sobre él, pero hasta el momento, los expertos creen que cada persona infectada ha transmitido el virus a alrededor de 2.5 personas, por lo que han calificado la tasa del ataque entre el 60 y el 80%. Eso sí, la tasa de mortalidad es mucho más baja. Aún así, se dice que aunque muriera únicamente el 1% de la población afectada, seguiría siendo una cantidad altísima en perspectiva con el crecimiento y la velocidad de contagios.

En caso de que no se detuviera la tasa de contagio que ha aumentado drásticamente en los últimos días, los resultados podrían ser devastadores. “El 60% de la población es un número terriblemente grande”, explicó. A pesar de haber apuntado a los peligros de no detener el contagio rápidamente, explicó de forma menos alarmante. “¿El 60 u 80 por ciento de la población del mundo se va a infectar? Tal vez no. Tal vez el virus va a venir en olas. Tal vez el virus va a atenuar su letalidad porque definitivamente no sirve que mate a todos a su paso, porque así se mataría a sí mismo también”.

El doctor ha explicado que después de dimensionar el tamaño de la situación se debe de analizar si las medidas que ha tomado China han sido efectivas, para poder replicarlas alrededor del mundo. En Ginebra se reunirán más de 400 investigadores y autoridades, con algunos participando por videoconferencia desde China, para analizar la situación.