El momento viral en el que Nancy Pelosi rompió el discurso de Donald Trump

Las cosas no están nada fáciles en la política estadounidense. Con un mandatario pasando por un juicio de impeachment al momento de dar su mensaje de State of the Union, las cosas no podrían haber sido diferentes. Lo que nadie se esperaba es que la aguerrida batalla entre Donald Trump y Nancy Pelosi, la Presidente de la Cámara de Representantes, daría un paso más allá. Incluso si no sigues a detalle las diferencias entre los políticos, tienes que haber visto las imágenes ya virales de una muy molesta Nancy rompiendo en pedazos el discurso de Donald Trump solo momentos después de haberlo escuchado.

Justamente después de que el mandatario estadounidense acabara su mensaje y cuando se encontraba recibiendo los aplausos, de pie, Nancy tomó la copia que le correspondía del discurso y la rompió sin ningún reparo frente a las cámaras. Sin ningún tipo de reparo, al ser cuestionada al respecto, Nancy fue de lo más sincera: “Era lo más cortés que podía hacer considerando la alternativa…Fue un discurso tan sucio”. Ahora, en redes, todo mundo quiere saber cuál era la alternativa que tenía en mente.

La realidad es que las diferencias entre estos dos personajes vienen ya de mucho tiempo atrás. Pero en esa noche, lo que pudo haber encendido el enojo de Nancy fue cuando en un gesto completamente descortés, Trump la dejó con la mano estirada al no querer saludarla. Por supuesto, esto es solo la punta del iceberg que tiene su base más sólida en el factor que Nancy fue la responsable directa de permitir el juicio de impeachment en contra de Trump. Esto producto de largos meses de desavenencias.

En una relación por demás complicada, este evento que es de especial importancia para los estadounidenses estuvo cargado de momentos incómodos. No solo Nancy negó con la cabeza cuando el Presidente dijo a la asamblea de senadores y representantes que él mantenía sus promesas, sino que la renombrada política llevó en mismo broche que lució cuando abrió el debate del impeachment en contra de Trump. Un guiño que para nadie pasó desapercibido.

Mientras Trump y la Casa Blanca han tachado la ruptura del discurso como una falta de respeto, Pelosi ha sido ampliamente aplaudida en redes sociales. Lo cierto es que hoy es un día clave en el caso Trump, cuando se anticipa será exonerado del impeachment y continuará su carrera por un segundo término en la Casa Blanca.

