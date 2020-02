Medicamento desarrollado para otro padecimiento podría tener cierta efectividad contra el coronavirus

Dicen que los malos momentos siempre pasan, y podría ser que el mal tiempo que enfrenta China y el mundo, tras la llegada de la nueva cepa llamada Coronavirus, tome un nuevo rumbo. Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara emergencia mundial al informarse de un aumento dramático de este virus, que hasta el momento ha cobrado la vida de al menos 361 personas en China y una más en Filipinas, podría ser que, un medicamento desarrollado para otro virus muestre cierta efectividad contra el coronavirus.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS:

Qué es el coronavirus que tiene en alerta a Asia

‘¡Wuhan, sigue luchando!’, así son los cantos de aliento de los residentes en la ciudad del Coronavirus

Según informó el diario oficialista The Paper, un grupo de investigadores puso en práctica desde este lunes en China, un ensayo clínico con un medicamento que fue desarrollado para el virus de ébola por la compañía biofarmacéutica norteamericana Gilead Sciences, pues según anunció hace unos días New Egland Journal of Medicine, uno de sus pacientes en Estados Unidos ‘mejoró visiblemente’ su condición clínica, luego de recibir el fármaco en un tratamiento intravenoso para combatir el coronavirus.

El ensayo clínico que comenzó este lunes es realizado por médicos del Hospital de la Amistad China – Japón de Pekín, que liderarán la prueba en un total de 270 pacientes aleatorios con infecciones leves y moderadas por la nueva cepa, de los más de 17 mil infectados en tan solo territorio asiático. Está previsto que las pruebas duren hasta el próximo 27 de abril, sin embargo, a pesar de que actualmente hay tres medicamentos con efectos inhibitorios sobre el nuevo coronavirus a nivel celular, que es Ramdesivir, Cloroquina y Ritonavir, no existe hasta el momento ninguno oficialmente recomendado por la OMS.