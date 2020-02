A pesar de ganar 300 mil pesos a la semana, la voz de Pippa ha renunciado tras 13 años

Hace dos años el mundo se sorprendió al conocer el sueldo de Harley Bird, quien los últimos 13 años ha dado voz a la famosa cerdita Peppa Pig. En aquel entonces se reportó que la jovencita ganaba 1,000 libras esterlinas por cada hora de trabajo, llegando a trabajar hasta 12 horas a la semana, recibiendo alrededor de $300,000 pesos mexicanos. Aunque esto podría parecer el trabajo ideal, Harley, que ha dado voz al personaje desde hace cinco años, ha decidido renunciar a su puesto y se ha anunciado que será reemplazada por una niña de solo 9 años.

“Convertirme la voz de Peppa a la edad de cinco (años) fue el inicio de una aventura increíble y nunca olvidaré mi tiempo en el show”, dijo Harley a través de un comunicado, “La gente que trabaja en Peppa Pig se ha convertido en una familia para mí y me han dado memorias inolvidables”. Sobre esto Harley platicó en el show This Morning en diciembre pasado, cuando cumplió 18 años, que era tan pequeña al recibir el personaje que no sabía leer y simplemente repetía las frases que los productores le pedían.

A la par de la información de la salida de Harley se dio a conocer que será reemplazada por Amelie Bea, una pequeña de nueve años. Sobre esto, Harley escribió: “Le deseo a Amelie la mejor de las suertes en el papel y estoy emocionada de empezar el nuevo capítulo de mi vida”. Hace un tiempo, Harley declaró que al haber trabajado tantos años con este personaje, conocía a la perfección a Peppa y sabía cómo reaccionaría ante cualquier situación.

Con este cambio de estafeta, Amelie es la cuarta actriz que ha dado voz al famoso personaje en inglés. En su aparición en This Morning, Harley reveló que está interesada en tener una carrera como actriz y tiene la mirada puesta en la prestigiosa escuela de arte dramático RADA.