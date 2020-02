Las gemelas idénticas de la WWE están embarazadas al mismo tiempo

Ellas son las mediáticas gemelas campeonas de la lucha libre femenina en World Wrestling Entertainment (WWE), que están embarazadas a la vez. Las hermanas idénticas de 36 años, populares por ser también ‘influencers’, han anunciado la buena nueva, abriendo su corazón a través de una sincera y emotiva entrevista con la revista People. Brie y Nikki Bella explicaron que ambas han tenido los mismos síntomas, además de muchas náuseas.

MÁS NOTAS DE ACTUALIDAD:

Tinder va a activar un botón de pánico

¿Por qué el CEO de Twitter come solamente una vez al día?

‘¡Wuhan, sigue luchando!’, así son los cantos de aliento de los residentes en la ciudad del Coronavirus

“Estaba en clase de yoga cuando tuve un presentimiento, aunque pensé que se trataba de mi hermana, quien acababa de comunicarnos que estaba esperando un bebé, y pensé que sentía sus ‘vibraciones’, dijo en la entrevista Nikki. Sin embargo, los síntomas continuaron y Nikki se sometió a una prueba, la cual el resultado fue sumamente sorpresivo, pues la famosa y su prometido, el bailarín, Artem Chigvintsev, no buscaban un bebé. “Fue una sorpresa total que me tomó una semana aceptarlo, hasta llegué a pensar que no estaba lista para algo así”, explicaba.

A diferencia de Nikki, Brie llevaba meses buscando darle un hermanito a su primogénita, no obstante, tras varias intento fallidos, ella y su pequeña familia decidieron resignarse. Después de eso, decidieron emprender un viaje por Francia -uno de los países más románticos-, sin imaginar que, al volver la buena nueva de una dulce espera llegaría.

“¿Las dos gemelas embarazadas al mismo tiempo?, la gente pensará que esto es broma”, emocionada compartía Nikki, quien más tarde agregó: “Tardé en asimilarlo, pero es algo que he soñado toda mi vida. No puedo imaginar la vida sin ser madre y experimentar el milagro de la vida”, concluyó feliz. Las gemelas cuentan con tan solo una semana y media de diferencia en sus dulces embarazos.

Recordemos, que Nikki terminó su compromiso con John Cena por su diferencia de opiniones al momento de querer formar una familia. La estrella de reality shows no podía concebir su vida sin convertirse en mamá, mientras Cena ha decidido que no quiere convertirse en padre.