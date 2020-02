¿Por qué el CEO de Twitter come solamente una vez al día? Jack Dorsey ha revelado que come únicamente 7 veces a la semana

Jack Dorsey, creador de Twitter, es un personaje del que se ha dicho mucho. Pero, ¿quién mejor para hablar sobre sí mismo que el empresario de 43 años? En una actividad especial con sus seguidores, Dorsey decidió responder preguntas de sus seguidores de Twitter a través de un video y por supuesto, el mito alrededor de sus hábitos alimenticios no podía faltar. Al ser cuestionado sobre si es cierto que come solamente una vez al día, Jack no solo lo confirmó, sino que explicó por qué tomó esta decisión.

Entre las preguntas que recibió se pudo hablar de todo, el número de caracteres en Twitter, el nombre del pajarito, cómo conseguir una cuenta verificada y cómo identificar bots. Sorprendentemente, entre las interesantes respuestas, la que más ha llamado la atención es una en la que le preguntaban si era cierto un artículo que apuntaba que comía 5 veces a la semana, meditaba 2 horas diario y pasaba casi una hora al día entre baños de hielo y sauna.

“Algunas cosas son verdad. Trato meditar dos horas todos los días. Definitivamente no hago sauna y baños de hielo todos los días, y como siete comidas a la semana. Solo la cena”, respondió un poco más tímidamente que cualquier otra pregunta que le hicieron. Aunque en esta ocasión fue un poco más reservado, en abril pasado, Jack contó a detalle sus hábitos diarios en el podcast Fitness: Diet, Fat Loss and Performance.

Según explicó que solo come una vez al día, entre 6:30 y 9 pm; y mantiene las cosas sencillas con una proteína y verduras. “Durante el día, me siento mucho más concentrado”, dijo en el podcast, “Tienes este punto de vista muy concentrado en términos de empuje. El tiempo entre el desayuno y la comida me permitió enfocarme más en lo que es mi día”. Jack confiesa que todo lo que hace es no solo para sobrevivir, sino para desarrollarse de la mejor forma posible y deja claro que algunas de ellas le han dado resultado, pero que de otras no conoce el impacto todavía.

Esta práctica, de forma más sencilla con únicamente 16 horas de ayuno, ha cobrado fuerza en los últimos meses con el nombre ayuno intermitente, aunque ha provocado opiniones encontradas. Recuerda que debes de consultar a un doctor antes de someterte a cualquier régimen alimenticio como éste.