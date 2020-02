The Wolf of Wall Street demanda a los productores de la cinta por 300 millones de dólares Jordan Belfort se dice defraudado por la casa productora

Quién no recuerda aquella película en la que Leonardo Dicaprio a un bróker que hacía de todo por volverse millonario, llevando una vida de excesos y estafas. The Wolf of Wall Street se volvió en todo un éxito en taquilla, basándose en la historia de Jordan Belfort, el hombre en el que se inspiró el film. Pues ahora Jordan ha decidido demandar a los productores de la cinta por la nada despreciable cantidad de 300 millones de dólares (alrededor de $5,700 millones de pesos mexicanos).

Este jueves, Belfort ha levantado una de demanda en la Suprema Corte de Los Ángeles, alegando que el CEO de Red Granite Pictures, Riza Aziz, lo engañó para que cediera los derechos de su historia, al malinterpretar cómo se costearía la producción. Pues según documentos publicados por Variety, el hombre creyó que la producción tendría fondos obtenidos de forma legal. Aunque el mismo medio reporta que Aziz está siendo investigado por corrupción en Malasia.

Al parecer, la preocupación viene de que Jordan vendió los derechos para realizar aquella famosa cinta del 2013, además de su secuela, llamada Catching the Wolf of Wall Street. Esto implica que seguir explotando la historia sea muy complicado por las investigaciones. Hay que recordar que en 1999, Jordan se declaró culpable de fraude y lavado de dinero, al parecer, la misma situación en la que se encuentra uno de los propietarios de la productora. La cifra que está pidiendo no ha sido tomada al azar, pues se supone que eso fue lo que recaudó la popular cinta.

Aunque hasta el momento Red Granite Pictures no ha hecho una declaración formal, en un comunicado a la BBC, el abogado de la empresa productora, Matthew Schwartz dijo: “La demanda de Jordan Belfort no es nada sino un desesperado y supremamente irónico intento de salirse de un acuerdo en que por primera vez en su vida lo hizo rico y famoso, a través de medios legales y legítimos”.