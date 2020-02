La sobreviviente del Holocausto que ha narrado su historia al Príncipe Carlos

Con motivo del 75 aniversario de la liberación de los campos de concentración del Holocausto, el Príncipe Carlos se reunió con Marta Wise, quien era una niña de solamente 10 años cuando fue enviada al campo de Auschwitz, en donde fue sometida a un completamente trato inhumano. La señora Wise fue una de las desafortunadas niñas que fue sometida a los experimentos del doctor nazi Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte. El encuentro con el Príncipe de Gales se dio en el Museo Israel de Jerusalén, y en él también estuvo George Shefi, otro sobreviviente que perdió a su madre en este mismo campo.

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

El llamado divorcio del siglo que lo tiene todo, un millonario, una influencer y una esposa molesta

El coronavirus llegó a Estados Unidos, ¿qué pasa en México?

“Sobrevivimos de milagro. Era el infierno en la tierra. Mengele era particularmente malvado. Tomaban nuestra sangre. La sangre judía no era buena, pero era suficientemente buena para tomarla para la armada alemana”, dijo la señora Wise al Príncipe en este encuentro. “Nos inyectaba cosas. No teníamos idea de qué eran. Podías estar en una absoluta agonía. Era un monstruo. No hay otra forma de describirlo”.

Marta nació en Bratislava -que se convertiría en Checoslovaquia- y fue enviada por sus padres, junto a su hermana mayor, a vivir con una familia que no era judía para pretender que eran huérfanas refugiadas, algo que logró gracias a su rubia melena y ojos azules. Pero alguien traicionó su confianza y en 1944 las reportaron con los nazis, que pagaban fuertes sumas a quienes denunciaran a personas judías. “Veintisiete soldados completamente armados vinieron a recoger a dos pequeñas niñas. Nos detuvieron y desde donde estábamos fuimos enviados a Auschwitz-Birkenau y a las barracas de experimentación de Mengele”, narró la señora.

La historia de Marta quedó enmarcada por una fotografía que protagonizó con otros niños sobrevivientes al momento de la liberación. “El que yo haya sobrevivido y que mi hermana haya sobrevivido me supera. Nunca he podido entenderlo”, dijo la mujer en una entrevista hace cinco años, cuando se conmemoraron siete décadas del día de su rescate, “En lo que a mí respecta, el 27 de enero es mi segundo cumpleaños, porque fue cuando se me dio otra oportunidad de vida”. Gracias a la liberación, Marta pudo dejar atrás en infierno que vivió y se mudó a Australia, en donde se convirtió en historiadora del Holocausto. La sobreviviente se casó y tuvo tres hijos, antes de mudarse a Israel en 1998, donde disfruta de sus nietos y bisnietos.

A sus 85 años, la señora Wise tuvo el encuentro más largo con el Príncipe de todos los otros presentes en esta sesión, compartiéndole su historia en alrededor de 25 minutos. “Él estaba muy interesado en (saber) cómo era en Auschwitz y cómo logramos sobrevivir. Fue muy empático. Parecía genuinamente interesado, no solo haciéndolo porque sí”, narró.