Qué es el coronavirus que tiene en alerta a Asia

La mirada del mundo está puesta en Asia y es que se ha levantado una alerta por el contagio de un coronavirus que ha enfermado a más de 300 personas y que hasta el momento ha cobrado seis vidas. Poco se sabe de la enfermedad que se entiende se contagia a través de la saliva e infecta los pulmones. Hasta el momento, cuatro territorios, además de China -lugar en donde se centra el mayor número de contagios-, han presentado casos, pero lo que ha llamado mucho la atención es la velocidad con la que se ha expandido. La Organización Mundial de la Salud tendrá una reunión mañana para discutir cómo tratar lo que ha sido ya considerada como una emergencia sanitaria.

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

El político japonés que ha tomado permiso de paternidad para inspirar a otros

¿Cuál es el mejor país para criar a un hijo?

Según la OMS, un Coronavirus es una familia de virus que va desde el resfriado común hasta el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave). Estos suelen encontrarse en los animales y algunos pueden transmitirse a humanos, como en este caso. Esto no debería de pasar, pero por cuestiones evolutivas hay situaciones como éstas en las que coronavirus puramente animales llegan al humano. A pesar de tratarse de una situación muy seria, al ser un contagio como el del resfriado común, la prevención es tan simple como la higiene. Además de que se recomienda que no se tenga contacto innecesario con animales y en caso de tenerlo lavar muy bien las manos. Una correcta cocción de la carne es otra de las recomendaciones. Hasta el momento no hay un tratamiento específico para la enfermedad pero sí para los síntomas.

Apenas el 17 de enero se confirmaban únicamente 48 casos, cuatro días después se habla de 325 personas infectadas. La enfermedad causa fiebre y puede provocar neumonía. En un principio se sospechaba que el contagio era a través del contacto con pescados y mariscos, pero recientemente se ha confirmado que podría haber ya una transmisión sostenida entre humanos.

La preocupación es tal que Wuhan, ciudad donde se dio el primer caso, ha pedido a sus 11 millones de residentes que no dejen la localidad china. Y es que las cifras no son para menos. En este momento China presenta 320 casos con 6 fallecimientos, Tailandia 2 casos, Corea del Sur 1 caso, Japón 1 caso y Taiwán 1 caso. En las últimas horas, se ha confirmado el primer infectado en Estados Unidos.

¿Por qué tanta preocupación? Porque el último SARS que apareció en China entre 2002 y 2003 acabó con la vida de 800 personas, convirtiéndose en una epidemia global. Con el Año Nuevo Chino a la vuelta de la esquina, que suele ser una fecha de mucho tránsito en todo Asia, las alarmas se encuentran encendidas.