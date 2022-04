Nadie lo elegía, pasó por 7 equipos y ahora se convertirá en la estrella del Super Bowl

El futbol americano suele ser un deporte de estadísticas, los números hablan, pero hay ocasiones en las que hay un diamante en bruto listo para dar una sorpresa. Ese es el caso de Raheem Mostert, un jugador que desde su época universitaria no vio mucha acción en el campo. Cuando llegó el draft de la NFL en el 2015 ningún equipo apostó por él y comenzó a jugar como agente libre con las Eagles de Filadelfia gracias a los rumores que había sobre su velocidad. Éste sería solo el primero de siete equipos por los que pasaría en los próximos años sin imaginar que estaría por convertirse en uno de los jugadores más exitosos y a punto de convertirse en toda una estrella en el Super Bowl.

Siempre a la sombra de los jugadores con mejores números, por los que los equipos habían invertido grandes sumas en los drafts, Raheem siempre quedaba en segunda o tercera posición mientras jugaba con los Miami Dolphins, los Browns de Cleveland, los Ravens de Baltimore, los Jets de New York y los Chicago Bears. Sí, era bueno, pero no tenía suficiente tiempo en el terreno de juego para demostrarlo. Todo cambiaría cuando llegó a los 49s de San Francisco a finales del 2016. Las cosas no serían fáciles, en el 2017 jugó únicamente 11 partidos y si esto ya pintaba mal, en el 2018 se lesionó, lo que para muchos significó el final de su carrera.

En ese año, una serie de lesiones en el equipo le darían la oportunidad de probarse. El partido contra los Packers de Green Bay era la prueba de fuego y no decepcionó. Logró una gran temporada, anotando su primer touch down, pero una lesión en el brazo detendría su camino a la gloria. Su desempeño ha sido tan bueno, que en este deporte de números, es considerado uno de los corredores más efectivos de la historia de la NFL.

Ésta es solo la segunda vez en la que los 49s han llegado al Super Bowl desde 1995 y con historias como ésta no lo pensaron dos veces, cuando desde marzo pasado decidieron extender el contrato de Raheem por tres años más. ¿Qué tal? En definitiva una historia inspiradora en la que el trabajo duro y la perseverancia han marcado el destino.