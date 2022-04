El secuestro de Emilio, el perrito que ya regresó a casa en México

Él es Emilio, el perrito bulldog inglés que fue secuestrado el pasado 04 de enero, alrededor de las 11:45 am, a las afueras de la estética ‘Famous Hair Desing’, en la colonia Roma, en la Ciudad de México, y que gracias a un operativo encubierto ha sido rescatado. El can de cinco años de edad fue robado por un par de jóvenes que contactaron a su dueño, Carlos Velasco, quien recibió un par de llamadas por parte de los delincuentes, que le exigían una cuota de 5 mil pesos mexicanos por recuperar a su cachorro, en dado caso de que esto no sucediera, los secuestradores dijeron que sacrificarían al animalito.

Velasco dio aviso a las autoridades, quienes de forma inmediata realizaron un operativo en conjunto con la víctima. Carlos recibió las instrucciones de que debía presentarse a las afueras del metro Pino Suárez, lugar en el que se realizaría el intercambio, sin embargo, sin decir nada, el hombre se presentó acompañado de un operativo en cubierto por parte de la Fiscalía capitalina. Al llegar, los delincuentes le pidieron que se trasladara hasta la zona de la Merced, posteriormente pedirle que se moviera a la colonia Cuauhtémoc.

Siendo alrededor de las 23 horas, y con tres cambios de dirección, los secuestradores pidieron que el hombre llevara el dinero a una nueva ubicación en la colonia Doctores. Cansado y con incertidumbre, el dueño se presentó en el lugar, quedando frente a frente con los secuestradores, momento que fue crucial para que los agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) capturara a los dos delincuentes.

Tras el operativo, dos personas han resultado ser las responsables del delito, una mujer de apenas 16 años, que actuó en conjunto con un hombre de 26. Hasta el momento, continúa la investigación y se desconoce el parentesco de la pareja detenida.