Un millonario busca esposa que quiera ir al espacio

Hay quienes dicen el romántico dicho que ‘bajarían la luna y las estrellas por amor’, lo que nunca habíamos escuchado es que alguien literalmente pudiera llevarte a la luna. Y es que, si se trata de Yusaku Maezawa, el popular multimillonario japonés que en los últimos meses se apoderado de los titulares, nos damos cuenta de que un viaje al espacio puede ser más que posible; pues recordemos que en septiembre del 2018, el empresario se volvió tema de conversación al comprar el primer viaje turístico a la luna. El acaudalado inversionista dueño de Zozotown, la plataforma de venta en línea de ropa y el número uno en Japón, se ha vuelto toda una celebridad, pues además de ser el primer pasajero civil en volar alrededor del satélite de la Tierra; en enero de 2019 y 2020, ganó gran fama por sus populares sorteos en Twitter, dónde regaló millones de pesos para probar que el dinero puede dar la felicidad.

El tan esperado primer viaje turístico inaugural de Space X a la luna, esta planificado para que despegue en 2023, en la nave Starship con la compañía de Elon Musk, quien promueve el insólito proyecto. A pesar de que aún faltan casi tres años, el magnate de la moda ha lanzado una convocatoria que esta causando gran furor en las redes, pues Yusaku de 44 años, esta buscando una ‘compañera de vida’ que quiera ir al espacio con él.

La simpática convocatoria se encuentra en un sitio en el web llamado: “Amantes de la Luna llena”, micrositio en el cual desde el comienzo deja en claro que están buscando ‘alguien muy especial’ que quiera realizar el viaje. El multimillonario ha dejado claro que no solo busca una chica para viajar al espacio, sino que busca ‘alguien que quiera ser su pareja de vida’. La selección de la candidata se realizará a través de un reality show que será transmitido por internet y un canal de televisión llamado Abema TV.

¿Interesante no? Eso sí, si estas pensando en alguien que sea amante de la luna y sea una posible candidata, debes saber que debe cumplir con varias condiciones, pero no te preocupes aquí te contamos algunas de ellas, las aspirantes deben tener más de 20 años, contar con una personalidad ‘brillante’, ser una chica muy positiva y que disfrute siempre de la vida. El excéntrico multimillonario nipón realizará una entrevista previa con las posibles candidatas para el reality show, con el objetivo de conocer personalmente a las seleccionadas; pero será hasta finales de marzo cuando conozcamos a la afortunada mujer que se convertirá en su compañera de vida y de viaje sideral.