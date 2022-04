¿Cuál es el mejor país para criar a un hijo?

Como cada año, se ha dado a conocer el listado de los mejores países para criar un hijo. Tomando en cuenta cuestiones como el sistema de salud, seguridad, el sistema educativo, equidad de género y otro tipo de rasgos que van de la mano con la calidad de vida, la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania y US News & World Report, han determinado cuáles son los mejores países para tener una familia. Tal como sucede en la mayoría de estos casos, los países nórdicos han resultado los punteros de la lista, pero, ¿qué otros países han conseguido una buena calificación?

Dinamarca ha alcanzado el primer lugar, después de haber ocupado el segundo en ocasiones anteriores. Con una población de 5.8 millones de personas, gracias a sus altos impuestos cuentan con un servicio médico gratuito que cubre a casi su totalidad de habitantes, además de que la educación superior es gratuita. Si esta posición es notable, en cuanto a calidad de vida se colocan en el 2° puesto con una calificación casi perfecta de 9.5 lo que lo hace un país ideal.

Bajando una posición, Suecia se coloca en el segundo lugar con sus 10 millones de habitantes. Noruega se posiciona en el 3° puesto, mientras Canadá va a un cercano 4°. Después de estos países, Holanda, Finlandia y Suiza también tienen muy buenas ubicaciones en la lista.

¿Algunas otras posiciones que pueden ser de tu interés? Gran Bretaña se coloca en el 11, España en el 15, Italia en el 16 y Estados Unidos no aparece sino hasta la posición 18. A pesar del reconocimiento que ha tenido Japón en los últimos años no se le ve sino hasta el 19. El primer país Latinoamericano en la lista es Brasil y aparece en el 25, mientras que México no figura sino hasta el puesto 32. Entre las posiciones más bajas se encuentran los países de Medio Oriente, y entre ellos, resulta llamativo que Guatemala tampoco califica nada bien.

Este mismo organismo es el que califica la calidad de vida, en la que aparecen en primer lugar, Canadá, seguido de Dinamarca, con Suecia en tercer lugar. En esa lista no aparecemos sino hasta la posición 39.