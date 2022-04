El chico que sobrevivió 30 horas en una montaña nevada antes de ser rescatado

Nicolas Stacy-Alcantara, de 17 años, decidió dar un paseo en una montaña en Utah mientras visitaba a una exnovia. El clima parecía ser suficientemente bueno y no encontraba ningún problema con su idea, así que empacó comida, agua y emprendió la caminata de la que pretendía regresar antes de la hora de la cena sin imaginar lo que estaba por vivir. Una nevada lo hizo cambiar su ruta y antes de lo pensado su cuerpo empezó a reaccionar y ya no pudo seguir caminando. Fue así que pasó 30 horas varado en una montaña congelada.

¿Cómo sobrevivió? Nico ha explicado en una conferencia en la University of Utah, donde está el hospital en donde lo atendieron, que desesperado, hizo una especie de cueva de nieve debajo de un árbol para poder protegerse. El mismo chico ha dicho que la lógica era que no sobreviviera, pero decidió hacer todo lo que estaba en sus manos por salir de eso. Así que puso su alarma del celular -que no tenía señal- cada 30 minutos para no caer dormido y procuró que su circulación se mantuviera activa en brazos y piernas.

Cuando no llegó a casa a la hora de la cena, la exnovia de Nico y su mamá llamaron a la policía; mientras que el chico iba perdiendo esperanza de sobrevivir. Cuando el sol volvió a salir, Nico dejó su cueva y comenzó a caminar para encontrarse con unos escaladores que llevaban un teléfono satelital.

Al ser rescatado, el chico fue llevado en helicóptero al Hospital de la Universidad de Utah, donde fue tratado por los efectos que las bajas temperaturas tuvieron en sus pies. “Soy muy afortunado, no debería estar vivo ahora”, dijo el chico en la conferencia de prensa en la que su madre agradeció a los doctores por lo que hicieron por él.