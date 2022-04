Canadá y Estados Unidos creen que la caída del avión ucraniano no fue un accidente

El trágico accidente aéreo del Boeing 737 de la aerolínea ucraniana UIA que el pasado miércoles se estrelló en una zona de Teherán, entre las localidades de Shahed y Parand, con 167 personas a bordo y tan solo unos minutos después de despegar, sigue causando gran controversia, luego de que hoy, Canadá y Estados Unidos afirmaran que la posible causa del accidente podría ser un misil iraní. Los países norteamericanos explicaron que existen indicios de que las baterías antiaéreas iraníes pudieron derribarlo por error con base en la investigación de los servicios de inteligencia.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, dijo en medio de una rueda de prensa en Ottawa: "Tenemos inteligencia procedente de múltiples fuentes, incluidos nuestros aliados y nuestra inteligencia. Las pruebas indican que el avión fue derribado por un misil tierra-aire iraní", explicó el mandatario, para luego agregar que su país tiene información preliminar que refuerza la necesidad de una profunda y completa investigación, exigiendo de esta forma a Teherán que permita el acceso de investigadores canadienses al territorio de los hechos, puesto que, hasta el momento no lo ha hecho. Canadá ha registrado 63 víctimas mortales en el terrible accidente, después de Irán, que tuvo 82.

Mientras tanto, desde la Casa Blanca en Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, explicó: “Alguien pudo haber cometido un error en el otro lado, no (fue) nuestro sistema. No tiene nada que ver con nosotros”, comenzó diciendo, insinuando que Irán podría ser la causa del accidente: "Algunas personas dicen que fue (un fallo mecánico), personalmente no creo que sea cuestión de eso, tengo mis sospechas -destacó-. No quiero decirlo. Es algo trágico”, Trump además expresó que tiene esperanza a que las autoridades entreguen las cajas negras del Boeing. Medios de comunicación estadounidenses compartieron distintos artículos en los que se revela que los servicios de inteligencia del país creían que Irán posiblemente y por error habían derribado el avión.

Además, los satélites de Estados Unidos pudieron captar dos lanzamientos de misiles, justo segundo antes de que el avión explotara, información que hasta el momento no ha sido confirmada. Por su parte, las autoridades iraníes han respondido a Canadá esta mañana, solicitando al país norteamericano que compartan la información que poseen, sin mencionar nada del acceso que los canadienses solicitaron. Ali Rabieí, portavoz del Gobierno de Irán, compartió esta mañana un comunicado en el que calificó de “falsos” y de “una guerra psicológica contra Tehéran”, a quienes informan que Irán es el responsable del accidente aéreo; mientras que, el Ministerio de Exteriores, se sumó diciendo que consideran las acusaciones como “especulaciones sospechosas”.