Tragedia aérea por un accidente en Irán

Un avión de la aerolínea ucraniana UIA, modelo Boeing 737 que transportaba al menos 176 personas, entre ellos,167 pasajeros y 10 tripulantes, se ha estrellado en una zona de Teherán, entre las localidad de Shahed y Parand. Un trágico accidente que terminó con la vida de todos los pasajeros y tripulantes, según informó la agencia oficial iraní IRNA. Al lugar del siniestro aéreo acudieron al menos 40 equipos de rescate, que han puesto en marcha una investigación sobre las posibles causas, según dijó Ebrahim Tajik, subdirector de la Media Luna Roja iraní.

Hasta el momento no son claras las causas del accidente, puesto que, las primeras declaraciones de los países, Irán y Ucrania han sido contradictorias. El suceso ha ocurrido en el contexto de las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán, y recordemos que fue el país norteamericano quien el pasado martes disparó misiles contra dos bases en Irak que alberga a tropas estadounidenses, sin embargo, hasta el momento se habla de un accidente ajeno a los conflictos bélicos.

En una entrevista con la Agencia de Noticias de la República Islámica ( la agencia oficial de noticias del gobierno), Qassem Biniaz, funcionario del Ministerio de Carreteras y Desarrollo Urbano de Irán, dijo al medio: “Un motor se incendió y el piloto no pudo recuperar el control”, explicó, para luego agregar algunos detalles del suceso: “El vuelo internacional 752 de Ucrania salió 6:12 am del miércoles y perdió el contacto 6:14 am, tan sólo dos minutos después”, según dijo pudo comprobarse a través de un rastreador de vuelos.

A pesar de no existir una causa conocida del terrible accidente, hay ya varias teorías, entre ellas se ha apuntado a la crisis por los Boeings, pues recordemos que no es la primera vez en la que este modelo de aeronave se ha visto involucrado en una tragedia de esta magnitud. Recordemos que los fabricantes de Boeing se encuentran en una suspensión de fabricación de este modelo, luego del horrible siniestro vivido con su modelo estrella, el 737 MAX, que causó la muerte de 189 víctimas el pasado octubre, y uno más en marzo, que terminó con la vida de 346 personas.