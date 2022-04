La trágica partida de una pequeña que se robó el corazón de los usuarios de redes

Aunque Esme Handley tenía solo tres años, pero su historia era muy conocida en la web. La pequeña se enfrentaba a una valiente lucha contra la leucemia, la cual desgraciadamente perdió en Año Nuevo. Conocida como Esme Lionheart -porque amaba los leones-, la pequeña tenía leucemia mieloide. Sus padres abrieron la página en la que documentaban su batalla para poder recaudar fondos que les permitieran pagar por sus tratamientos, pero desgraciadamente perdió la vida.

“Si miran al cielo esta noche verán una estrella brillar más que otras. Nuestra querida niña avanzó en su camino a mediodía de hoy. Estaba en paz y en nuestros brazos y sabía lo ridículamente adorada que era. Esme Grace Angela Handley 13.08.2016 – 01.01.2020”, fue el mensaje con el que sus padres dieron a conocer la devastadora noticia.

Esme fue diagnosticada a los 22 meses de edad, cuando un moretón apareció en su cuerpo durante unas vacaciones a Grecia. Al no desaparecer, sus padres, Rebecca y Will decidieron investigar los síntomas y se dieron cuenta que podría tener algo de mayor gravedad. Como parte de su tratamiento, en el 2018, Esme recibió un trasplante de células madre, así como tres rondas de quimioterapia, pero seis meses después la leucemia regresó en la médula espinal.

Desgraciadamente, a pesar de que hicieron todo por recaudar fondos para un segundo trasplante, en noviembre pasado las cosas pintaban ya muy mal y sus padres dieron a conocer que ya no había nada qué hacer. “Hemos hablado con cada doctor pediátrico en el mundo, tratado cada medicina (incluso algunas que todavía no tienen licencia para niños), explorado una cantidad ridícula de suplementos y medicinas complementarias, tenido círculos de sanación, oraciones…Pero no es suficiente. No podremos quedarnos a nuestra bebé. Y para ser perfectamente honesta, incluso si hubiera algo más que se nos ocurriera, ahora mismo, no estoy segura de que podríamos intentarlo. Es muy claro que Esme simplemente ha tenido demasiado…y, ¿quién puede culparla?”, escribieron sus padres en su perfil de Facebook hace algunas semanas después de que la niña pasó 18 meses dentro de un hospital.