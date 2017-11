¿Quién conoce a Jennifer Lawrence? La actriz pone a prueba a sus fans en un divertido vídeo

Jennifer Lawrence es una superestrella de Hollywood, pero también tiene un talento innato para hacer reír. La ganadora de un Oscar por El lado bueno de las cosas se convirtió por unas horas en reportera estrella del programa de Jimmy Kimmel y protagonizó uno de los momentos más divertidos del show. La actriz salió a la calle para preguntar a sus fans por cinco películas en las que ella ha actuado. Las respuestas no sólo provocaron las carcajadas de la audiencia, sino también las de la propia actriz, que una vez más supo meterse al público en el bolsillo gracias a su naturalidad y espontaneidad tras verse "humillada" con la reacción de los encuestados.

La actriz, de 27 años, con micrófono en mano, se decidió a sorprender a los turistas de Hollywood Boulevard y les hizo la pregunta del millón. No deja de sorprender la reacción de muchas personas que no supieron decir ni una película, mientras que otros ni siquiera sabían con quién estaban hablando. Curioso resultó el momento en el que no pudo contener la risa cuando una mujer le dijo a ella que Jennifer Aniston era "más bonita y divertida" que Jennifer Lawrence antes de revelar su identidad. Finalmente y tras una ardua tarea la actriz encontró a un verdadero fan entre los transeuntes. "Los juegos del hambre. Joy. X-Men, Passengers y Winter's Bone", respondió. "Amo todas tus películas y te amo a ti también". El efusivo tributo le valió un breve cameo en el programa. ¡No os perdáis el vídeo!