'Nunca dejas de ser mamá', esta mujer de 98 años se mudó a un asilo, para cuidar a su hijo de 80 años

Si algo es bien sabido, es que las mamás nunca dejarán de preocuparse por sus hijos, sin importar la edad que tengan. El mejor ejemplo de esto es la señora Ada, que a sus 98 años se mudó a un asilo para cuidar a su hijo de 80 años. Tom Keating, se convirtió en residente de Moss View Care Home, en Huyton, Liverpool, en 2016, porque necesitaba atención y apoyo adicional al que podían brindarle en casa. Y poco más de un año después, su madre, Ada, decidió mudarse a la misma casa para ayudar con los cuidados de su hijo mayor.

Facebook: Moss View Care Home

Según cuentan los enfermeros del asilo, Ada y Tom son inseparables y les encanta pasar el tiempo jugando juegos de mesa o viendo programas de televisión. Y es sabido que su relación es tan cercana porque Tom nunca estuvo casado, por lo que vivió en casa de su mamá hasta hace un año.

"Siempre voy a la habitación de Tom y le doy las buenas noches antes de dormir. Es igual con los buenos días. Le aviso cuando voy a desayunar o cuando salgo a la peluquería, y él sabe que lo buscaré cuando vuelva al asilo”, dijo Ada al DailyMail. “Cuando regreso él viene a mí con los brazos extendidos y me da un gran abrazo. Nunca dejas de ser mamá”, aseguró. Tom por su parte dijo: "Son muy buenos aquí y estoy feliz de ver más a mi madre ahora que ella vive aquí. Aunque a veces ella aún me pide que me comporte ". Ada y su difunto esposo Harry tuvieron cuatro hijos: Tom, Barbara, Margi y Janet, quien falleció a la edad de 13 años.

Ada solía ser enfermera auxiliar en el antiguo Mill Road Hospital. La nieta de Ada, Debi Higham, y otros miembros de la familia visitan con regularidad el hogar de cuidado en Page Moss Lane, y dicen que están felices de que Ada y Tom puedan estar juntos de nuevo. El administrador del asilo, Philip Daniels, dijo al DailyMail: "Es muy conmovedor ver la estrecha relación que comparten Tom y Ada y estamos muy contentos de haber podido satisfacer sus necesidades. Es muy raro ver a madre e hijo juntos en el mismo hogar y ciertamente queremos hacer que su tiempo juntos sea lo más especial posible. Son inseparables”.