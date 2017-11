Tras su espectacular pedida de mano, Colton Haynes se casa y Kris Jenner oficia su boda

Colton Haynes y Jeff Leatham se comprometieron y en su pedida de mano no faltó detalle. El actor de Arrow y el director artístico ahora se han casado y su boda no ha sido para menos. Si en la pedida de mano era la cantante Cher la que sorprendía al actor en una playa de México, esta vez Kris Jenner ha sido la encargada de poner el toque novedoso a la celebración.

Last night I married the man of my dreams. I'm still crying happy tears. @jeffleatham ...I love you & am excited to spend the rest of my life with you. #WhatMoviesAreMadeOf Una publicación compartida de Colton Haynes (@coltonlhaynes) el 28 de Oct de 2017 a la(s) 5:08 PDT

La madre de Kim Kardashian ha sido precisamente la encargada de oficiar la boda, que se celebró en el hotel Palm Springs de a la que acudieron cerca de 120 invitados entre familiares y amigos. Rodeados de sus seres queridos, Colton Haynes y Jeff Leatham se dieron el sí, quiero’. El actor quiso compartir un tierno mensaje en su cuenta de Instagram para anunciar la buena nueva: “Anoche me casé con el hombre de mis sueños. Todavía estoy llorando lágrimas de felicidad @jeffleatham Te amo y estoy emocionado de pasar el resto de mi vida contigo”. Posteriormente quiso dar las gracias a su amiga Kris Jenner por haberlos casado y por las inspiradoras palabras que les dedicó.

La boda contó con la presencia de numerosas estrellas, entre las que se encontraba Sofía Vergara y su marido, Joe Manganiello, su compañero en Modern Family Jesse Tyler Ferguson, que acudió con su marido, Justin Mikita, Melanie Griffith, gran amiga de Kris Jenner, Chelsea Clinton o el compañero de Colton en Teen Wolf Charlie Carver. Los actores Billie Lourd y Leslie Grossman, coestrellas de Haynes en American Horror Story, tampoco faltaron a la celebración y fueron estos y otros invitados los que fueron desvelándonos los primeros detalles de la ceremonia a través de sus perfiles de Instagram.

#weddingweekend 🌹🌹🌹🌹 @jeffleatham Una publicación compartida de Sofia Vergara (@sofiavergara) el 27 de Oct de 2017 a la(s) 9:24 PDT

Los novios, muy coordinados para la ocasión, eligieron similares atuendos para su gran día –esmoquín de chaqueta blanca con pajarita y pantalón negro- aunque luego se cambiaron de traje para la celebración posterior y lucieron un conjunto de fiesta de pantalón y chaqueta negra de lentejuelas. La decoración de la velada -rosas rojas y velas- estuvo inspirada en una temática muy particular que los propios novios definieron como una mezcla entre Cher y un videoclip de Guns 'N Roses.

El enlace ha sido el broche de oro para la historia de amor de la pareja que el propio Colton quiso compartir con todos sus seguidores a principios de año. "Es maravilloso encontrar a alguien que te enseñe a quererte aún más a ti mismo. Lo mejor de estar con Jeff es que desde que comenzó nuestra relación, la que yo mantengo con mis amigos y mi familia ha mejorado. Cuando aprendes a amar a alguien incondicionalmente, te cambia la vida".

Thank you @jeffleatham @coltonlhaynes for including us in the most magical night. Wishing you a lifetime of love and happiness and champagne and dancing and matching sparkly jackets ✨❤️ Una publicación compartida de lesliegrossman (@lesliegrossman) el 28 de Oct de 2017 a la(s) 11:12 PDT

La pareja se comprometió el 11 de marzo, en una inolvidable pedida de mano organizada en México. Con una pasarela iluminada con velas, una pantalla gigante y un enorme corazón de pétalos de rosa y fuegos artificiales, Jeff Leatham le pidió matrimonio a Colton en plena playa de Las Ventanas del Paraíso. Cher, gran amiga de Leatham, quiso participar en el compromiso y cantó para ellos I got you babe, un tema que emocionó a los prometidos. “Jeff, estoy llorando. Eres la persona más dulce del mundo. No puedo creerlo", señaló Colton en su Instagram Stories, que ahora ha hecho realidad su sueño de casarse.