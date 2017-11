Georgina Rodríguez y su mensaje a Cristiano Ronaldo, ¡esto sí que es una declaración de amor! La modelo dedicó unas tiernas palabras al deportista junto a una imagen de ambos juntos durante la gala The Best

Junto a una imagen de una de las noches más especiales para el astro del balón, Georgina Rodríguez ha dedicado un cariñoso mensaje a su novio Cristiano Ronaldo. Es una auténtica declaración en la que muestra no solo su orgullo sino el amor que siente por el padre de su hija, que nacerá dentro de unas semanas. “¡Qué día tan especial! Brindemos, por ahora sin alcohol pero con tu merecido trofeo, por todo el esfuerzo, dedicación, sacrificio y tantas horas de entrenamiento para estar a tan alto nivel. Tu vida es el fútbol y eso tiene un claro reflejo en el campo” comienza la modelo.

Continúa demostrándole su apoyo incondicional (el Real Madrid había perdido su partido contra el Tottenham en la Champions) y declarándole su amor como pocas veces antes ha hecho: “Sigue así, luchando siempre, que yo estaré a tu lado amándote, dándote apoyo, cariño, tranquilidad y todo lo que necesitas al llegar a casa. En las buenas y en las malas como no podría ser de otra forma. Te amamos y admiramos campeón”. Acompaña a estas palabras una imagen de ambos durante la reciente entrega del galardón al mejor futbolista en The Best, en la que Cristiano también dedicó unas sentidas palabras a la modelo.

“Este premio es para mi familia, la que está aquí conmigo y la que no. Mis hermanas, mi madre, mis amigos, mi novia, mi hijo. También para mis dos hijos que están en casa; acabo de ser padre y voy a serlo de nuevo dentro de un mes. Es un momento único en mi carrera y estoy muy feliz. Gracias a todos", dijo.

La pareja atraviesa un momento dulce y hace poco, a través de un vídeo compartido con sus seguidores, anunciaron el nombre de su hija, que nacerá dentro de unos 25 días, como también señalaron. La niña se llamará Alana Martina y es que el primer nombre lo ha elegido el futbolista y el segundo, su novia. Este será el cuarto hijo para el astro del balón que es padre de un niño de siete años, Cristiano Jr., y los mellizos Eva y Mateo, que nacieron en junio. Una auténtica familia numerosa de la que el futbolista presume siempre que tiene ocasión.