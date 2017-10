Puntualidad nivel: este niño dejó a la mitad una entrevista para correr a la escuela, ¡y el Internet lo ama!

Es clásico que al ver una cámara de televisión en la calle, la gente se acerca, pero pocos lo han hecho con el estilo de Daniel Santiago, un niño colombiano que se ha robado los reflectores gracias a su espontaneidad, tanto para aparecer a cuadro, como para abandonar la entrevista a la mitad sólo para no llegar tarde al colegio. El pequeño apareció en un programa en vivo en Bogotá y ahora se ha hecho famoso gracias a Internet y el video que muestra su simpatía.

Todo ocurrió cuando el reportero del show matutino Despierta Bogotá se encontraba transmitiendo desde una de las calles de esa ciudad y, de la nada, un niño travieso comenzó a bailar y a hacer muecas detrás de él. Cuando los conductores del programa se lo hicieron saber, él lo llamó para que se acercara y pudieran tener una charla.

Daniel, con gran naturalidad, comenzó a responder las preguntas que le hacía el chico del micrófono, hasta que llegó la que desató el divertido momento. “¿Ya vas tarde o vas bien?”, le dijo el reportero a lo que el niño respondió preguntando la hora y al escucharla, su reacción fue la más honesta: “¡Voy tarde!”, gritó al micrófono antes de dar la media vuelta y salir corriendo para llegar a la escuela.

Tanto el reportero, como los conductores no podían parar de reír y el momento alegró el día de los televidentes quienes, a través de las redes sociales, pidieron saber más de Daniel a quien, claro, el reportero localizó al día siguiente para platicar más. Ya más tranquilo, el peque aseguró que lo que quería era sacarle una sonrisa a todos, algo que sin duda logró con sus ocurrencias.

La que se sintió muy orgullosa de Daniel y su nivel de responsabilidad, fue su madre, Viviana Pulido, quien admitió que no paraba de reír al ver a su hijo en los videos que comenzaron a rondar por Internet. Eso sí, después de felicitarlo por correr a la escuela, lo regañó por no haber tomado su camino habitual, ya que esa no es la calle por la que suele irse.