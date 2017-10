Tiene solo 24 años, pero este guapo chico ya es el hombre más rico de Noruega

No por nada es considerado como uno de los solteros más codiciados del mundo. Gustav Magnar Witzoe solo tiene 24 años pero con una fortuna valuada en 1.6 mil millones de dólares (alrededor de $30.4 mil millones de pesos mexicanos) es considerado el hombre más rico de Noruega y el tercer joven más rico del mundo. Como si esto fuera poco, es un joven bastante atractivo y según su cuenta de Instagram, no la pasa nada mal.

Su fortuna proviene del negocio familiar, Salmar, una de las mayores productoras de salmón en el mundo. Pero Gustav no se ha dormido en sus laureles, también es conocido por invertir en diferentes start ups de su país. Al parecer, ha heredado la vena de negociador de familia y aunque se ve que tiene una vida como la de cualquier muchacho, está enfocado en distintos proyectos que podrían hacer crecer su fortuna.

A diferencia de lo que se podría pensar, Gustav no es un chico cosmopolita viajando siempre alrededor del mundo. Tiene su sede en su ciudad natal en la isla de Froya, la cual no suma ni siquiera 5,000 habitantes. Eso sí, no se pierde de ningún tipo de diversión digna de las grandes ciudades. Con casi 20,000 seguidores en Instagram, Gustav presume de un envidiable estilo de vida.

Sus fotografías podrían parecer un anuncio de ropa masculina, siempre a la última moda se ve a Gustav jugando golf, navegando en velero o de fiesta con amigos. De vez en vez, también se da sus escapadas por el mundo. La front row del desfile de Louis Vuitton en París, el concierto de Coldplay en Londres o una visita a una paradisiaca isla, también forman parte de los recuerdos virtuales de este guapo chico.

¿Qué tal? ¿Te animas a ir a Froya de expedición con nosotros?

