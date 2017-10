La inesperada revelación de Kevin Spacey tras ser acusado de acoso El actor ha publicado un comunicado a través de sus redes sociales al conocerse la noticia

El conocido intérprete Kevin Spacey ha sido acusado de acoso por el también actor Anthony Rapp, que durante una entrevista con Buzzfeed News ha compartido la experiencia que vivió con solo 14 años en casa de Kevin Spacey, que tenía entonces 26. Durante una fiesta en casa del protagonista de House of Cards, este intentó sobrepasarse con el joven, que consiguió escabullirse al baño y después irse a casa. Ante estas declaraciones, Kevin Spacey no se ha callado y ha publicado un comunicado en el que, primero, pide perdón por "su sumamente inapropiado comportamiento mientras estaba ebrio", a pesar de que asegura no acordarse de los hechos "que habrían tenido lugar hace 30 años". Segundo, revela en el siguiente párrafo que es homosexual, respondiendo a un rumor que circulaba por la industria desde hace años.

"Esto me ha animado a echar luz sobre otros aspectos de mi vida", comienza el oscarizado artista. "Tal y como saben muchas de las personas más cercanas a mí, he estado con hombres y con mujeres", explica, "he querido y he tenido encuentros románticos con hombres a lo largo de mi vida y escojo ahora vivir como un hombre gay. Quiero lidiar con esto de manera honesta y abierta, y eso empieza por revisar mi propio comportamiento", finaliza en este comunicado que ha publicado en su cuenta de Twitter.

Las redes sociales rápidamente han criticado que Spacey haya aprovechado la denuncia de Anthony Rapp para hablar de este tema. Los usuarios le acusan de desviar la atención sobre el incidente consiguiendo que el tema de conversación sea otro después de tantos años de rumores y especulación que él mismo zanjó en 2010 asegurando que nunca hablaría de su intimidad, que no "había abandonado su derecho a tener una vida privada".

Hollywood se enfrenta desde hace ya varias semanas a uno de sus problemas más escondidos: el acoso por parte de los hombres más poderosos de la industria hacia aquellos que buscan sus comienzos en el mundo del cine o la televisión. El escándalo comenzó con Harvey Weinstein y poco a poco se van destapando nuevos casos.