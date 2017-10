La 'influencer' Chiara Ferragni, embarazada de su primer hijo La italiana está en su quinto mes de gestación y se comprometió con su novio Fedez el 7 de mayo de 2017, coincidiendo con su 30 cumpleaños

La influencer Chiara Ferragni ¡está embarazada! La italiana, una de las reinas de Instagram, lo ha confirmado a través de esta red social, donde acumula más de diez millones de seguidores, con una fotografía en la que aparece con su prometido, el cantante Fedez, de 28 años, con el que se comprometió el pasado 7 de mayo de 2017 en una romántica petición de mano, que coincidió con su 30 cumpleaños.

Hey guys.. We're gonna be parents soon 👶🏼 I'm 5 months pregnant now and we can't wait to meet baby raviolo 👪 Life is beautiful Una publicación compartida de Chiara Ferragni (@chiaraferragni) el 28 de Oct de 2017 a la(s) 9:06 PDT

Para la pareja será su primer hijo en común, tras un año de noviazgo, y también han confirmado que la bloguera está en su quinto mes de gestación y que el bebé que espera es un niño. Los rumores sobre un posible emabarzo saltaron hace un mes, aunque ha sido en la última semana cuando las especulaciones han tomado más fuerza después de que Chiara dejara de publicar en su perfil de la redes sociales menos fotografías y en las que no se le veía la tripa.

Tumbados en la cama, con sendos albornoces blancos y la it girl con una diadema que ponía "Mother" (madre, en inglés) y su chico con una visera en la que se leía: "Daddy" (papá) los futuros papás han querido comunicar la feliz noticia. La imagen iba acompañada de un texto que refleja su felicidad: "Hola chicos ... Vamos a ser padres pronto. Estoy embarazada de 5 meses y no podemos esperar para conocer al bebé. La vida es bella". Además, como no podía ser de otra manera, Chiara ha publicado varios Instagram Stories en los que muestra las ecografías de su bebé.

Aunque la pareja está comprometida desde hace tiempo no tenían fijada fecha para la boda así que no se sabe si llegará antes el bebé que el enlace de una de las mujeres más admiradas por su estilo. Fue en un concierto que el rapero dio en Verona cuando invitó a su novia a subir con él al escenario para cantarle una canción. Lo que parecía un bonito detalle por su cumpleaños se convirtió en una romántica pedida de mano cuando Fedez se arrodilló y sacó el anillo. La italiana no pudo contener las lágrimas y el público les ovacionó.