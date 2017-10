Así reaccionaron Demi Moore y Ashton Kutcher al coincidir en una boda La expareja coincidió en la renovación de los votos matrimoniales del manager y productor Guy Oseary con la modelo Michelle Alves en Rio de Janeiro

Fue una de las parejas más deseadas y aclamadas de Hollywood, pero su separación no acabó en buenos términos. Demi Moore y Ashton Kucther protagonizaron una historia de amor que llegó a su fin en 2011 y poco después salió a la luz el romance de Ashton con Mila Kunis, su actual esposa y madre de sus dos hijos.

Después de los años Demi Moore y Ashton Kutcher han vuelto a coincidir. Los actores asistieron a la renovación de votos matrimoniales entre el productor Guy Oseary y la modelo brasileña Michelle Alves en Río de Jaineiro, Brasil. Pese a que ambos iban solos -Mila Kunis estaba en Chicago por la promoción de su película A Bad Moms Christmas-, De acuerdo con información dada a conocer por E! News, la ex pareja guardó su distancia, no mediaron palabra y ni siquiera hicieron coincidir sus miradas. Como si no se conociesen, así se comportaron los actores durante la celebración. Recordemos que la pareja vivió un complicado proceso de divorcio, que duró dos años y en el que finalmente llegaron a un acuerdo económico para evitar ir a juicio.

La ceremonia tuvo lugar a los pies de la gigantesca estatua del Cristo Redentor e incluso Ashton Kutcher participó en el oficio realizado siguiendo las creencias de la Kabbalah, práctica religiosa que profesan desde hace años. Otras estrellas invitadas fueron Madonna, Dakota Johnson, Sacha Baron Cohen, Chris Rock, Matthew McConaughey y Camila Alves, Helena Christensen, el grupo U2, David Arquette, Owen Wilson, Puff Daddy y Jennifer Meyer no quisieron perderse la celebración de boda de este popular manager y productor de artistas, responsable de la carrera de muchos de los asistentes, entre ellos Madonna, que acudió con sus hijas.

A continuación los invitados fueron trasladados en furgonetas desde la ceremonia hasta el lugar de la recepción, la casa del popular presentador brasileño de televisión Luciano Huck. Mientras que fueron muchos los invitados estrella que compartieron furgoneta, Demi Moore subió a una junto a Owen Wilson y Spike Jonze, mientras que Ashton lo hizo en otra. Según testigos del lugar, tanto uno como el otro conversaron con las mismas personas pero por separado ya que durante el evento en ningún momento interactuaron.

La gran celebración cuyo coste estimado fue de 212.000 euros reunió grandes estrellas de Hollywood.

