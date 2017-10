Jessica Alba y su original manera de confirmar que el bebé espera es… La actriz y sus dos hijas rompen una piñata llena de confeti de un especial color, ¿azul o rosa?

Jessica Alba ya sabe el sexo de su bebé y ha querido compartir la noticia con sus fans de la manera más original. La actriz publicaba un bonito vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparece, junto a sus dos hijas (Honor Marie y Haven Garner), rompiendo una piñata muy especial. La artista se mostraba especialmente feliz al descubrir el contenido de la misma ya que nada más golpearla comienzan a caer globos y confeti de color azul. El texto que acompaña la imagen explica con claridad la alegría con la que han recibido la noticia en su hogar: “@cash_warren y yo no podríamos estar más emocionados de anunciar… ”, seguidamente un emoticono de un bebé y un corazón azul servían de gráfico final para su feliz anuncio.

@cash_warren and I couldn’t be more thrilled to announce... 👶💙 #officiallyoutnumbered #babyboy #cantwaittospoilhim #hugsandkissesforlife #soontobemamaofthree Una publicación compartida de Jessica Alba (@jessicaalba) el 25 de Oct de 2017 a la(s) 3:16 PDT

Jessica y su esposo Cash Warren esperan su primer hijo varón, una gran noticia que, según la artista, ha llegado para completar su felicidad. Así lo confirmaba horas antes la propia Jessica durante su aparición en el programa The Tonight Show starring Jimmy Fallon: “Nos sentimos muy plenos con este tercer hijo”, a lo que añadía “va a ser una situación muy completa”.

Durante el programa, Jimmy Fallon fantaseó con la nueva duda que se suscita tras conocerse el sexo del bebé. El conductor del programa sugirió algunos nombres a la pareja para su futuro hijo varón. Según el periodista, y siguiendo con la tradición familiar de llamar a sus hijos con un nombre que empiece por H, Fallon dejó caer dos ideas: Hermit o Hardy. No obstante, Alba no dudó en recurrir a su marido para explicarle al presentador que, en esta ocasión, la elección del nombre podría seguir diferentes criterios: “Deberíamos llamarle Dick con una H muda”. Según el esposo de Alba es un nombre que a su marido le recuerda “a sus años del instituto”.

Además de hablar de los nombres del pequeño, Alba contó detalles hasta ahora desconocidos del que está siendo su tercer embarazo: “No pensé que pudiera estar embarazada hasta que me di cuenta de que me apetecía muchísimo comer sushi todo el tiempo”. La actriz, que está cuidando al máximo su alimentación durante el embarazo, desveló cuál está siendo su gran debilidad en la dulce espera: “Sueño con dulces, pero estoy tratando de no engordar demasiado con este bebe”.