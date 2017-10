El conductor de una ambulancia hizo virales estas 10 recomendaciones

Seguramente te ha pasado encontrarte con una ambulancia cuando vas manejando por la calle y aunque es una situación muy común, poca gente sabe cómo reaccionar en estos casos. Un enfermero de España, Asier Muñoz, lleva 7 años conduciendo ambulancias y ha vivido todas las experiencias de conductores que no han sabido qué hacer cuando escuchan la sirena venir detrás de ellos, así que para ayudar un poco a hacer más eficientes estos encuentros, ha decidido publicar una serie de consejos.

Con un poco de humor, Asier utilizó sus redes sociales para explicar estos 10 puntos y desde que lo hizo, lo han invitado a varias entrevistas pues sus consejos se hicieron virales, ya que al parecer, mucha gente no encontraba la manera correcta de abrir paso, y ahora, la gente ha logrado ser más consciente al respecto.

1. No frenar: Asier explica que las ambulancias van mucho más rápido y saben medir tu velocidad por lo que si frenas delante de ellos, lo más probable es que los desorientes.

2. Apártate suavemente a la derecha: Sin dar volantazo brusco, ábrete a la derecha para que la ambulancia pueda pasar.

3. No te pares nunca en una curva: Las curvas son los lugares más peligrosos para detenerte pues aunque tú creas que te ves, mucha gente no lo hace y puedes causar un accidente mayor.

4. No necesitas cruzarte todos los carriles, si la ambulancia no viene detrás de tu carril, no tienes porque apartarte salvo para dejar entrar a los autos que se están quitando de su carril.

5. No soltar el volante: Asier puso en su punto número 5 que aunque parezca increíble, hay gente que se pone tan nerviosa que cierra los ojos o suelta el volante. Así que lo primero, es mantener la calma.

6. Antes de hacer cualquier maniobra mira y señaliza: El enfermero pide poner atención alrededor, usar los retrovisores y las direccionales para que todos a tu alrededor sepan hacia donde te vas a mover.

7. No eches carreritas con la ambulancia: El español dice que hay gente que se pica y quiere ir más rápido que la ambulancia como si se tratara de una carrera de coches.

8. No sigas a la ambulancia: Para todos los que se hacen los listos y quieren ir detrás de la ambulancia para adelantar el tráfico, el español les recomienda no hacerlo ya que es de mala educación y además puedes causar nuevos accidentes.

9. A los ciclistas y las motos, también los previene para que no lo rebasen pues nunca saben si la ambulancia hará un movimiento brusco y además al ser vehículos pequeños, puede que no se vean con tanta facilidad.

10. Y la más importante: Deja pasar a la ambulancia, pues cada minuto que pierde, según Asier se disminuye en 10% las probabilidades de supervivencia del paciente. “Algún día, de ese minuto puede depender tú vida”, se lee en la última recomendación del conductor.