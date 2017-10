Ambos actores iniciron los trámites de separación en mayo Prima lejana de Ava Gadner, chica Tarantino, actriz de 'Fargo'... Descubre al nuevo amor de Ewan McGregor Han sido sorprendidos besándose en Londres después de que ambos dejaran a sus respectivas parejas

La noticia de la separación de Ewan McGregor ha caído como un jarro de agua fría en Hollywood. El actor y su mujer Eve Mavrakis pusieron fin a su matrimonio después de 22 años juntos y cuatro hijos en común. Aunque la ruptura se ha hecho pública el pasado fin de semana tras la publicación en The Sun de unas fotografías en las que el actor parece besando a una conocida actriz, el matrimonio lleva separado desde el mes de mayo.

Al igual que le sucedió con Eve Mavrakis a quién Ewan conoció en un rodaje - donde ella trabajaba como diseñadora de producción, –la serie Kavanagh QC-, el actor, de 46 años, se ha enamorado de su compañera de reparto en la serie Fargo, Mary Elizabeth Winstead, de 32 años, con la que protagoniza una historia de amor en la ficción.

"I hate that word. Con. So...negative." #Fargo Una publicación compartida de Fargo (@fargo) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 10:03 PDT

El rodaje de Fargo comenzó en enero de 2017 y fue en mayo cuando ambos protagonistas rompieron sus respectivos matrimonios. El romance traspasó la pequeña pantalla y Mary Elizabeth Winstead puso fin a su unión con el director Riley Stearns con quien llevaba siete años de matrimonio. Una ruptura que la pareja hizo oficial a través de Instagram el 13 de mayo. "Hemos decidido dejar atrás nuestro matrimonio, pero seguiremos siendo mejores amigos y colaboradores el resto de nuestros días", escribía entonces la actriz junto a una instantánea de ambos. McGregor y su mujer, Eve Mavrakis, también llevan viviendo por separado desde el pasado mayo, según ha confirmado una fuente a la revista People. La última vez que se les vio juntos fue ese mismo mes durante una fiesta en Nueva York. La pareja se dio el 'sí, quiero' en 1995, en un enlace celebrado en Francia, y fruto de ese amor nacieron sus cuatro hijas: Clara, Jamyan, Esther, y Anouk.

Muchos se preguntan quién es la nueva mujer que ocupar el corazón del intérprete de Trainspotting. Mary Elizabeth Winstead es una actriz y cantante estadounidense conocida por películas como Sky High, Death Proof, Bobby, Black Christmas, The Hollars, Destino final 3, y por su papel protagónico en la serie de terror The Returned. Nació el 28 de noviembre de 1984 en Rocky Mount, en Carolina del Norte y creció en Sandy, Utah, y es familia lejana de Ava Gadner. Ella quería ser bailarina, pero tuvo que dejarlo por su estatura -mide 1'73 cm- y se decantó por la interpretación. Su primer papel llegó en el musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat , pero su gran oportunidad llegaría con su papel de Jessica Bennet en la comedia Passions en 1999. Desde entonces ha trabajado con grandes directores como Quentin Tarantino y actores como Bruce Willis, Naomi Watts, Anthony Hopkins o Sharon Stone. Además de Fargo, ha participado recientemente en series como Mercy Street y BrainDead.