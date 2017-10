Melanie Griffith aclara los comentarios sobre su divorcio para evitar malentendidos

Días después de que Melanie Griffith asegurara que su divorcio con Antonio Banderas hizo que mejoraran sus crisis de epilepsia, la actriz ha querido aclararlo para evitar malentendidos. La actriz participó en un congreso sobre salud mental y habló sobre los problemas de ansiedad y los ataques epilépticos que sufrió durante buena temporada. El final de su matrimonio con Antonio Banderas dijo que había jugado un papel fundamental a la hora de superarlos. “Me divorcié, esa fue la verdadera cura para mí”, esas fueron sus palabras que provocaron risas entre el público. La intérprete estadounidense ha recurrido ahora a sus redes sociales para aclarar que nunca tuvo intención de "culpar" a su exmarido sobre un asunto del que asegura ser la "única responsable”.

-La inesperada revelación de Melanie Griffith

VER GALERÍA

"Hice una broma sobre cómo el divorcio me había resultado muy sanador en ese sentido, pero en ningún momento estaba tratando de culpar a Antonio o a mi matrimonio de lo que me había pasado. De hecho, lo quiero mucho y siempre le querré. Yo asumo toda la responsabilidad de mi estado de salud y seguiré informándome de cómo funciona mi cerebro para mantenerme sana”, escribió la intérprete en su perfil de Instagram para terminar con cualquier tipo de malentendido.

VER GALERÍA

Sufre epilepsia desde 2011

La intérprete tuvo una serie de crisis a bordo de un yate en el Festival de Cine de Cannes en 2011. “Tuve una crisis muy fuerte y me llevaron al hospital y poco después me dejaron regresar al barco. Y entonces tuve otro ataque y tuvieron que ingresarme de nuevo, fue entonces cuando me hicieron un electroencefalograma y empezaron a tomárselo en serio. Cuando volví a Estados Unidos me diagnosticaron epilepsia. Nadie me había dicho que pudiera padecer algo como eso en 20 años, nadie me prestó suficiente atención como para descubrirlo". Por fortuna Melanie ha asegurado que no ha padecido ningún ataque en los últimos años por lo que parece que todo apunta a que ha aprendido a controlar sus niveles de estrés.

Desde que pusieron punto y final a su matrimonio, Melanie Griffith y Antonio Banderas siempre han confesado que mantienen una relación excelente y no han dudado en dedicarse palabras llenas de cariño y admiración.“Tengo la fortuna de mantener una fantástica relación con mi exmujer. Es algo muy importante para mí, porque no quiero negar o ignorar veinte años de mi vida. Me niego a meterlos en un agujero y enterrarlos", dijo Banderas sobre la que ha sido una de las mujeres más importantes de su vida.