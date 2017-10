Conoció a un príncipe en una noche de antro y ¡se casó con él!

Como si se tratara del guion de una película, así ha sido la historia de amor entre Ariana Austin y Joel Makonnen. Y es que Joel, en verdad es conocido como el Príncipe Yoel, bisnieto de Haile Selassie, en último emperador de Etiopia. Sorprendentemente, este romance comenzó en una pista de baile hace doce años, cuando Ariana salió con sus amigas a una noche de chicas en el club nocturno Pearl de Washington D.C. En ese momento, siendo todavía muy jóvenes, Joel prefirió no contarle a Ariana sobre su título y solo divertirse por la noche. Cinco minutos más tarde, él ya le decía: “Vas a ser mi novia”. Como la enamorada describe: lo suyo estaba escrito.

Según se puede leer en la página que crearon para su boda, los conocimientos culturales de Joel fueron los que lo delataron. El chico nació en Roma y creció en Suiza, ya que su familia ha vivido en el exilio desde 1974, cuando acabó el reinado de la dinastía Solomónica –a la que pertenece-. A pesar de ser muy jóvenes cuando comenzaron su relación y de que tuvieron varias pausas cuando cada uno de ellos se mudaba alrededor del mundo y se enfocaba en su carrera, su amor superó cualquier obstáculo y llegaron al altar el pasado 9 de septiembre.

Por supuesto, al tratarse de una boda de la realeza, la ceremonia tenía que mantenerse protocolariamente a la altura con 13 sacerdotes oficiándola. La fecha fue cuidadosamente seleccionada según la tradición etíope, para coincidir con el nuevo año de la región y se cumplieron los requisitos de la iglesia ortodoxa etíope, como las cabezas cubiertas para las mujeres y los pies descalzos durante la ceremonia. Aunque hubo algo que no se usa en esta cultura que Ariana no pudo dejar fuera, y es que logró que se le permitiera caminar hacia el altar del brazo de su padre.

Eso sí, aunque en papel tienen una vida de ensueño, en la vida real son dos jóvenes muy inteligentes y trabajadores. Joel es parte del equipo legal de Otsuka America Pharmaceutical, mientras que Ariana se dedica a la filantropía en el Executives’ Alliance for Boys and Men of Color, una división de Rockefeller Philanthropy Advisors.

