Georgina Rodríguez, loca de amor con los hijos de Cristiano Ronaldo La modelo ha compartido un momento lleno de ternura junto a los mellizos del futbolista

Georgina Rodríguez es la viva imagen de la felicidad. A un mes de dar a luz, la novia de Cristiano Ronaldo apura los últimos días de embarazo compartiendo los momentos más tiernos e idílicos con los hijos del jugador. "Díganme si esto se puede aguantar!!!! #myboy💙 Buen día☀️☀️☀️", dice la modelo, que ha compartido una divertida imagen en la intimidad familiar junto a los mellizos, en la que se le puede ver a Mateo reír en brazos de Georgina, mientras la niña, Eva, les mira y sonríe. Un momento único y lleno de ternura y amor que no ha duda en compartir con sus seguidores de las redes sociales.

Desde que los mellizos llegaran a la vida de Cristiano Ronaldo el pasado mes de junio, Georgina ha vivido completamente volcada en el cuidado de los hijos pequeños del jugador, así como del mayor, Cristiano Ronaldo Jr, con el que ha congeniado a la perfección y con quien comparte multitud de actividades, entre ellas disfrutar de los partidos de su padre desde las gradas del Santiago Bernabéu.

La modelo se ha adaptado a la perfección a la vida del luso. “Soy muy familiar, me encantan los niños. Me gusta rodearme de aquellos que me inspiran a ser mejor persona cada día y que me aporten buena energía”, declaró la futura mamá a ¡HOLA!

Felices amorosos buenos días ❤️👸🏻👸🏻👸🏻☀️♥️✨ #amor Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 30 de Sep de 2017 a la(s) 2:27 PDT

En poco más de un año Georgina y Cristiano han formado una idílica familia, a la que muy pronto llegará su primera hija en común. Una niña que tal y como está previsto nacerá en noviembre, justo un año después de que la revista ¡HOLA! descubriera a Georgina, el nuevo amor del portugués, estrella del Real Madrid, con quien ya llevaba varios meses saliendo. Este nuevo bebé vendrá a llenar de felicidad a toda la familia que se convertirá aun en más numerosa. El futbolista confesó hace unos años que le gustaría tener muchos hijos "¿Cinco o seis hijos? ¿Por qué no? Tengo las condiciones necesarias y quiero tenerlos".