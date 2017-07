Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo, una pareja enamorada por Mallorca El hijo de Carolina de Mónaco participa en la Copa del Rey de Vela

Mallorca se prepara para el comienzo de la 36ª Copa del Rey de Vela y las tripulaciones de los barcos participantes se ponen a punto para dar lo mejor de sí en la competición que arranca el lunes. El rey Felipe no es el único miembro de la realeza que se subirá a un barco ya que la competición ha dado la bienvenida por segundo año consecutivo a Pierre Casiraghi, hijo de la princesa Carolina de Mónaco. Pierre salió este fin de semana con su equipo de Malizia para entrenar en las aguas de la isla, lo mismo que ha hecho el rey Felipe con su tripulación del Aifos.

VER GALERÍA

A su regreso a tierra, el sobrino de Alberto de Mónaco se ha encontrado con su mujer Beatrice Borromeo que le esperaba. Con un cómodo vestido largo en tono naranja, deportivas y unas modernas gafas de sol, Beatrice recibió a Pierre y los dos se marcharon cogidos de la mano. La pareja acaba de celebrar su segundo aniversario de boda y siguen, a la vista está, tan enamorados como el primer día. El pasado 28 de febrero daban además la bienvenida a su primer hijo Stefano, que puso un broche de oro a su amor. ¿Les veremos pasear con el pequeño por la isla?

VER GALERÍA

El pasado año, Pierre participó también en esta reconocida regata, aunque entonces su mujer no le acompañó hasta el último día. Y es que pocos días antes de su viaje, fallecía su abuela Marta Marzotto. “Beatrice está bien, pero no tiene previsto venir a Palma”, declaró entonces Pierre al Diario Vasco. La italiana sin embargo sí que quiso hacer una breve aparición en la isla durante la entrega de trofeos de la regata, aunque no participó en las otras actividades. Seguramente este año veamos a la pareja pasear su amor por la isla y quién sabe si habrá un encuentro con los reyes Felipe y Letizia que también pasarán unos días allí, como es tradición.