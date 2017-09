La esperada imagen juntos del príncipe Harry y Meghan Markle que no llega La celebración de los Juegos Invictus iba a ser la primera aparición pública de la pareja, pero el esperado momento no llegó y la actriz, que sí estuvo apoyando al príncipe Harry en la ceremonia de apertura, acabó sentada a bastantes metros de su novio

Aunque era el lugar y el momento perfecto para que el príncipe Harry presentase al mundo a Meghan Markle como su futura esposa, la esperada imagen de la pareja juntos no ha llegado. La actriz, que sí asistió a la ceremonia de inauguración de los Juegos Invictus para apoyar a su novio, estaba bastante alejada del Príncipe, que estaba sentado con la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

La intérprete de Suits lució para la ocasión un impresionante vestido midi de color ciruela con la parte superior lisa y falda plisada que combinó con una chaqueta de cuero a juego, clutch de terciopelo de la misma tonalidad y tacones de aguja. Su brillante pelo lo peinó con ondas sueltas y optó por un maquillaje con ojos ahumados que redondeaba un 'look' perfecto.

Sentada al lado de Markus Anderson, quien presentó a la pareja hace más de un año, se pudo ver a Meghan mirar con orgullo a su novio mientras aplaudía el discurso de bienvenida de Justin Trudeau y la llegada de los competidores al estadio.

A pesar de todo, la aparición de la actriz en la ceremonia de apertura de los Juegos Invictus- una competición paralímpica que el nieto de Isabel II creó en 2014 para "cambiar vidas"-, es otra señal de que el compromiso podría llegar muy pronto. De hecho, se espera el anuncio para antes de que finalice el año. Hasta mediados de noviembre, Meghan, que según el Daily Mail ya ha conocido al príncipe Carlos y la Duquesa de Cornualles, estará muy ocupada grabando los capítulos de Suits, pero después, tendrá un descanso que podrá disfrutar en compañía del Príncipe.

“Somos felices y estamos enamorados. Estuvimos saliendo de manera discreta durante seis meses antes de ser noticia y yo estuve trabajando todo el tiempo, lo único que ha cambiado es la percepción de la gente. No ha cambiado nada en mí. Soy la misma persona, mi relación no me define”, confesaba Meghan en una entrevista con Vanity Fair que verá la luz el próximo mes de octubre, y en la que admitía que es consciente de que en algún momento tendrán que aparecer juntos en una cita pública: “Somos una pareja, estamos enamorados. Estoy segura de que llegará un momento en que tengamos que dar el paso y presentarnos, tener historias que contar, pero espero que la gente entienda que ese es nuestro momento”.