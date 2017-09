¿Robará Meghan Markle el protagonismo a Melania Trump en su debut internacional en solitario? La expectación en torno a la próxima edición de los Juegos Invictus, creada por el príncipe Harry, es máxima

Si el príncipe Harry en solo dos ediciones ha conseguido que los Juegos Invictus sean mundialmente conocidos, la próxima edición promete superar a las anteriores. La competición deportiva tendrá lugar en Toronto, Canadá, del 23 al 30 de septiembre y en ella participaran 550 atletas de 17 países. La expectación no termina aquí, ya que esta cita ha sido la elegida para realizar el primer viaje internacional en solitario de Melania Trump. Un protagonismo que podría disiparse si finalmente se hace realidad lo que apuntan algunos medios, que Meghan Markle haga su primera aparición pública junto al Príncipe.

Tras meses de especulaciones nos quedamos sin ver a Harry entrar a la iglesia de la mano de Meghan en la boda de Pippa Middleton. Sin embargo, ahora –según algunos medios británicos como Daily Mail- la actriz podría estar preparando su primera aparición oficial como novia del nieto de la Reina de Inglaterra. El citado medio asegura que Meghan ya conoce al príncipe Carlos y a la Duquesa de Cornualles y que la pareja podría haber estado retrasando este “debut” como pareja para que los focos estuvieran exclusivamente puesto en los actos de homenaje que se vienen celebrando durante todo el verano con motivo al 20 aniversario del fallecimiento de la princesa Diana.

Sin duda esta sería la ocasión perfecta para que Harry presentara a Meghan como su futura esposa, ya que para el Príncipe se trata de una cita muy especial, ya que el creo que esta competición paralímpica en el año 2014, después de haber recibido la inspiración de ayudar a los militares heridos y enfermos y a sus familias en sus dos períodos de servicio en Afganistán. Por otro lado, la actriz “jugaría en casa”, ya que es en la ciudad canadiense en donde ella vive y rueda la serie Suits.

De producirse esta esperada aparición, Melania Trump –cuya presencia fue confirmada en julio por la Casa Blanca para guíar a la delegación estadounidense- pasaría mucho más desapercibida en su estreno internacional en solitario. Un segundo plano que hasta cierto punto le puede beneficiar ya que Michelle Obama dejó el listón muy alto como abanderada y anfitriona de la última edición.

La ex Primera Dama y el Príncipe formaron el dúo perfecto para dar visibilidad a esta competición. A día de hoy es imposible olvidar el divertido vídeo que protagonizaron los Obama retando a Harry, al que este respondió con uno en el que participaba su abuela. El vídeo de la Reina de Inglaterra respondiendo a la “provocación” de los Obama dio la vuelta al mundo y fue una gran promoción para los juegos.

Con estos ingredientes la expectación en torno a los Juegos Invictus es máxima y ha hecho que medios de todo el mundo tiren de hemeroteca y recuerden las revelaciones que hizo The Sunday Times en el año 2015, cuando Donald Trump era solo un aspirante a la candidatura republicana. Entonces la periodista británica Selina Scott desveló que el ahora Presidente trató de seducir a la princesa Diana tras su divorcio con el príncipe Carlos. "Estaba sentada al lado de Diana en una cena privada y me explicó el bombardeo floral de Trump. '¿Qué voy a hacer?', me preguntó. 'Me da escalofríos'.’Tíralas a la basura', le dije, y ella río", explicó la periodista que relató como el magnate “bombardeaba” el Palacio de Kensington con enormes ramos de flores.

Scott, que ha sido presentadora en las cadenas ITV y BBC, afirmó entonces que ella misma había conocido a Trump en 1994 durante el rodaje de un documental en Estados Unidos, una ocasión en la que según ella el Presidente le preguntó por detalles íntimos sobre el deteriorado matrimonio de los padres de Harry. “Trump veía claramente a Diana como una mujer trofeo”, señaló en su artículo Scott. "Cuando Diana murió, Trump les dijo a sus amigos que su mayor pesar era no haber tenido una cita con ella. Dijo que siempre pensó que tenía la oportunidad de iniciar un romance", afirmó la periodista en un artículo que fue de lo más comentado.

En este sentido un portavoz de Trump afirmó a The Sunday Times que "ambos tuvieron una gran relación, se gustaban mucho mutuamente, pero nunca surgió nada". En el libro The Art of the Comeback, publicado el mismo año de la muerte de Diana, el magnate estadounidense escribió: "Coincidí con ella en diversas ocasiones. No pude dejar de notar la impresión que causaba en la gente. Iluminaba la habitación con su encanto, su presencia. Era una genuina princesa, una mujer de ensueño".