Por qué el príncipe Carlos no quiere vivir en el Palacio de Buckingham El hijo de Isabel II y su mujer la Duquesa de Cornualles viven en Clarence House

El príncipe Carlos no vivirá en el Palacio de Buckingham cuando sea Rey. Al menos, eso es lo que asegura el diario británico The Sunday Times, que destacan cómo el heredero a la corona británica tiene planes para hacer del palacio un lugar más empresarial, como un centro directivo de la monarquía.

La actual residencia de Isabel II seguiría siendo el espacio en el que organizar banquetes estatales, recepciones diplomáticas y eventos de similar rango, incluso podría albergar su oficina privada y la de su equipo de comunicación, pero no el lugar en el que residan él y su esposa Camila, pues su deseo es permanecer en Clarence House, la vivienda que reformaron y decoraron antes de trasladarse allí en 2003.

VER GALERÍA

"Sé que no es fan de 'la casa grande', como él llama al palacio", confesaba una fuente. "No lo ve como una casa viable y fácil de adaptarse a la vida actual y siente que su mantenimiento, tanto desde el punto de vista económico como ambiental, no es sostenible".

Carlos, de 68 años, estaría pensando en abrir más espacio del palacio al público y así hacerlo más viable comercialmente. La residencia oficial de la Reina está actualmente abierta a los visitantes de julio a octubre, durante las fiestas de Balmoral, Escocia, pero la idea del futuro monarca sería ampliar esos períodos con una exposición dedicada al reinado de su madre. Se dice que el príncipe Guillermo, de 35 años, está de acuerdo con su padre en que Buckingham es demasiado grande y costoso para la vida familiar moderna.

VER GALERÍA

Hasta que llegue el reinado de Carlos, no se esperan cambios importantes en el funcionamiento del palacio, en el que actualmente residen Isabel II y el duque de Edimburgo. Un portavoz de Clarence House ha dejado claro que "el Palacio de Buckingham seguirá siendo la residencia oficial de Londres del monarca", mientras que otra fuente real dijo que el príncipe Guillermo y Kate se trasladará al Palacio de Buckingham durante el reinado de Guillermo.