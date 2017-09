El nieto de Isabel II y su novia estarían planeando dar un paso más en su relación La primera aparición pública del príncipe Harry y Meghan Markle, ¿a punto de producirse? Podría ser durante la celebración de los Juegos Invictus, una competición paralímpica que el Príncipe creó en 2014 para "cambiar vidas"

¿Está el anuncio de su compromiso cada vez más cerca? Eso es lo que muchos se preguntan al saber que el príncipe Harry y Meghan Markle podrían estar pensando en dar un paso más en su relación. ¿Cuándo? Coincidiendo con los Juegos Invictus, que se celebrarán el próximo 23 de septiembre en Toronto (Canadá) y que podrían ser el momento elegido por la pareja para hacer su primera aparición pública, según informan algunos medios británicos como el periódico Daily Mail.

No se trata de una fecha ni de un evento cualquiera, y es que su decisión podría tener un significado muy especial para ellos. El nieto de la reina Isabel II de Inglaterra creó esta competición paralímpica en el año 2014, después de haber recibido la inspiración de ayudar a los militares heridos y enfermos y a sus familias en sus dos períodos de servicio en Afganistán. Además, la tercera edición de sus Juegos se celebrará este año precisamente en la ciudad canadiense donde la actriz reside y rueda su serie de televisión, Suits. Sin duda, sería la ocasión perfecta para que Harry presentase al mundo a Meghan como su futura esposa. Será justo ocho días después de que el Príncipe cumpla treinta y tres años.

“Somos felices y estamos enamorados. Estuvimos saliendo de manera discreta durante seis meses antes de ser noticia y yo estuve trabajando todo el tiempo, lo único que ha cambiado es la percepción de la gente. No ha cambiado nada en mí. Soy la misma persona, mi relación no me define”, confesaba Meghan en una entrevista con Vanity Fair que verá la luz el próximo mes de octubre, y en la que admitía que es consciente de que en algún momento tendrán que aparecer juntos en una cita pública: “Somos una pareja, estamos enamorados. Estoy segura de que llegará un momento en que tengamos que dar el paso y presentarnos, tener historias que contar, pero espero que la gente entienda que ese es nuestro momento”.

Durante estos últimos meses, les rodea una enorme expectación sobre cuándo se comprometerán. Hasta mediados de noviembre, Meghan, que según el Daily Mail ya ha conocido al príncipe Carlos y la Duquesa de Cornualles, estará muy ocupada grabando los capítulos de Suits, pero después, tendrá un descanso que podrá disfrutar en compañía del Príncipe. Así que finales de otoño o principios de invierno podría ser el momento perfecto para hacer el esperado anuncio. ¿Habrá llegado ya su momento?