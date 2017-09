Han pasado 30 años de estas dos imágenes Así fue el primer día de colegio del príncipe Guillermo y así ha sido el de su hijo George Tenía cuatro años, y llegó a la escuela Wetherby, en Notting Hill, de la mano de su madre, Diana de Gales. Hoy ha sido el encargado de acompañar a su hijo en el inicio de esta nueva etapa

Diana de Gales, una madre por encima de todo bondadosa, se ocupó de que Guillermo recibiera una educación acorde con los tiempos, y estuvo a su lado cuando, el 15 de enero de 1987, comenzó una nueva etapa como alumno de la escuela Wetherby, en Notting Hill, Londres. El Duque de Cambridge tenía cuatro años, la misma edad que tiene hoy su hijo, y se aferraba con fuerza a la mano de su madre, antes de saludar a la prensa y poner rumbo al interior del centro.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El príncipe Guillermo iba perfectamente equipado con el uniforme del colegio, pantalones cortos, chaqueta gris con el escudo del centro y detalles en rojo, camisa blanca y corbata roja, además de una gorra también gris con el escudo en rojo. Para protegerse del frío invierno londinense, llevaba también el abrigo de rigor.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Han pasado 30 de estas imágenes, y ahora es él quien acompaña a su primogénito, el príncipe George, en su primer día de colegio. En una escena falta el príncipe Carlos, y en la otra Kate Middleton, que no ha podido estar con su hijo debido a las molestias que sufre por embarazo. "Desafortunadamente, la Duquesa de Cambridge no se encuentra bien y no podrá acompañar al príncipe George en su primer día de colegio. Es un gran día para su hijo, pero ella está realmente enferma", han comunicado desde Palacio.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Los Duques de Cambridge se han decantado por la escuela Thomas Battersea, en pleno centro de Londres, y no por la Wetherby, donde se formaron los príncipes Guillermo y Harry. Por lo tanto, el príncipe George no seguirá los pasos de su padre ni de su tío en esta etapa de su formación, como sí hizo cuando los Duques de Cambridge escogieron para él la guardería Westacre Montessori, en Norfolk, dado que el príncipe Guillermo fue el primer miembro de la Familia Real británica en acudir a un centro que seguía este método educativo.

Actualmente, la matrícula de la escuela Wetherby cuesta 6.865 libras (casi 8.000 euros) y el uniforme alcanza las 900 libras (1.000 euros). El centro, fundado en 1951, proporciona un entorno que tiene como objetivo educar a los niños en el respeto y la generosidad, y en el que los alumnos puedan expresar sus opiniones.

- La Duquesa de Cambridge, la gran ausente en el primer día de colegio del príncipe George

- El uniforme, los alumnos... todo sobre el nuevo colegio del príncipe George

En 1989 comenzó a ir a la escuela el príncipe Harry, y ese mismo año Diana se convirtió en la campeona del Día del Deporte de Wetherby. La princesa, que nunca se perdía los días especiales, aparcó el protocolo y, como cualquier otra madre -no se distinguía de ellas-, se lanzó al campo descalza para participar en una carrera. No estaba dispuesta a dejarse vencer. Guillermo y Harry tenían los ojos puestos en ella y corrió con todas sus fuerzas para romper la cinta la primera. Quería que sus hijos se sintieran orgulloso de ella. Un sentimiento que su primogénito persigue hoy también: "¿Qué pensaría mi madre ahora? Me gustaría creer que ella está orgullosa de nosotros".

VER GALERÍA

Diana llevó a la vida de sus hijos el sentido del deber y de la responsabilidad, pero también y de una manera inmensa, el sentido de la diversión y el de poder manifestar sus emociones abiertamente, sin avergonzarse de ellas.