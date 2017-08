Guillermo y Harry de Inglaterra recuerdan el duro momento en el que su padre les contó que su madre, Diana de Gales, había muerto Los hijos del príncipe Carlos han compartido públicamente sus sentimientos y cómo fueron los días posteriores al fatal desenlace en el documental 'Diana 7 Days', que se emitirá el 27 de agosto en la BBC

Con motivo del veinte aniversario del fallecimiento de su madre, los hijos de Diana de Gales han abierto sus corazones para recordar los dolorosos momentos que atravesaron tras la pérdida de su madre. El príncipe Guillermo y el príncipe Harry han compartido públicamente sus sentimientos y cómo fueron los días posteriores al fatal desenlace. “Fue desconcertante y una experiencia aterradora”, asegura el Duque de Cambridge en el documental, Diana 7 Days, (7 días) que la BBC emitirá el próximo 27 de agosto. Los dos hermanos han hablado con desgarradora sinceridad por primera y última vez acerca de los días posteriores a la tragedia que vivieron el 31 de agosto de 1997.

Loading the player...

En cada de sus comparecenciad, tanto Guillermo como Harry alaban la labor de su padre, el príncipe Carlos, que les dedicó todo su apoyo mientras ellos no podían contener el llanto. "Una de las cosas más difíciles para un padre es decirle a sus hijos que su madre ha muerto", señala Harry. "Cómo lidiar con eso, no lo sé. Pero, ya sabes, él estaba allí con nosotros. Él era la otra parte y él intentó todo lo mejor para asegurarse de que estábamos protegidos y cuidados. Pero, ya sabes, él atravesaba por el mismo duelo".

Guillermo también habla en el documental sobre la decisión que tomó la reina Isabel de mantener a sus hijos en el castillo de Balmoral tras la muerte de Diana –algo por lo que ha tenido que enfrentarse a duras críticas- “Yo no creo que nadie, ni siquiera mi abuela, hubiera visto nada igual antes. Pero para Harry y para mí, mi abuela y mi padre creyeron que nosotros estaríamos mejor en Balmoral, teniendo el espacio y la paz para estar en familia y no estar inmersos en serias decisiones o preocupaciones. Creo que fue una decisión muy dura que tuvo que tomar mi abuela. Ella se sintió dividida entre actuar como abuela o asumir el papel de Reina. La hermana de Diana, Lady Sarah McCorquodale, también estuvo de acuerdo en la decisión que tomó la monarca. “Ella hizo absolutamente lo correcto. Yo en su lugar hubiera hecho eso”.

Las calles de Londres se vistieron de luto y Guillermo y Harry no lograban comprender el dolor de la gente. “Era muy chocante ver a todo el mundo llorando. Los lamentos, los lloros y la gente intentando tocarnos…Yo tenía 15 años y Harry, 12. Es muy difícil de describir. Hubo gritos y lamentos, lanzaban flores gritando, sollozando, se desmoronaban, la gente se desmayaba”. En el funeral por su madre, el Duque no dejaba de formularse para sus adentros esta pregunta “Si no la conocíais, ¿por qué y cómo estáis tan tristes?”. Y asegura: “Con el tiempo he llegado a entender y a comprender lo que mi madre dio al mundo y a mucha gente”.

Loading the player...

Diana, 7 Days se emitirá el domingo 27 de agosto a las 19:30 (hora inglesa) en BBC One.