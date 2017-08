El curioso talento desconocido del príncipe Harry

El príncipe Harry es una caja de sorpresas. El nieto de la reina Isabel II tiene un abanico de aficiones muy amplio y se apunta a todo, desde practicar cualquier deporte hasta bailar al ritmo de Bob Marley. Ahora, además, ha salido a la luz un nuevo hobbie del Príncipe, un "talento" que Harry se ha guardado... ¡durante una década!

Harry de Inglaterra ya había demostrado anteriormente que es aficionado a la música, pero parece que no solo disfruta escuchándola, sino también interpretándola. Y no se le debe de dar nada mal, ya que sus compañeros en sus sesiones musicales son nada menos que los integrantes del popular grupo The Killers.

Ha sido el batería de la banda, Ronnie Vannucci Jr., quien ha desvelado estas reuniones hasta ahora desconocidas de Harry con los componentes de The Killers. Según ha explicado en una entrevista para el diario The Sun, se conocieron en uno de sus conciertos y desde entonces el Príncipe se ha unido a ellos en algunas jam sessions, improvisaciones musicales informales en las que los intérpretes tocan para su propio disfrute. "Nos entendimos bien. Han pasado como diez años y hemos tenido muchas noches largas", ha asegurado el batería.

Según Ronnie Vannucci Jr., la naturalidad fue la clave de que se llevaran tan bien, pues tal y como ha confesado que no sabían cómo debían tratar a alguien de la realeza, mucho menos en ese contexto. "No fui educado para saber lo que implica conocer a personas así. Quizá es eso lo que hizo que las cosas fueran geniales", reflexiona en la entrevista. Y parece que el príncipe Harry no es el único de la familia que ha hecho buenas migas con el grupo. "Han venido primos y otras personas de la familia, son gente muy normal y simpática", ha afirmado el músico, aunque sin desvelar sus nombres.

El príncipe Harry puede presumir de haber compartido escenario no solo con The Killers, sino también con Coldplay. El año pasado cerró con ellos el concierto que el grupo celebró en el palacio de Kensington con el fin de recaudar fondos y crear conciencia de los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes afectados por el VIH/SIDA en el África subsahariana. ¡Un auténtico rockstar de la realeza!