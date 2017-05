¿Por qué lleva uniforme en la boda de Pippa? El significado del traje de la niñera española de George y Charlotte María Teresa Turrión Borrallo ha llevado el traje que distingue a los alumnos del prestigioso Norland College

La niñera española, María Teresa Turrión Borrallo, es un importante pilar en la educación de los dos hijos de los Duques de Cambridge, los príncipes George, de 3 años, y Charlotte, de 2. No es la primera vez que la vemos, siempre cerca de los pequeños, vigilando sus pasos, pendiente de sus necesidades. Esta vez, ha sido fotografiada en un importante acontecimiento, la boda de Pippa Middleton y James Matthews.

En celebraciones privadas, actos oficiales o viajes internacionales, las primeras imágenes de esta niñera dieron la vuelta al mundo hace tres años en el marco de una visita de los Duques de Cambridge a Oceanía y Australia. En esta ocasión, María Teresa ha acudido con el uniforme oficial de la escuela en la que estudió, el prestigioso Norland College. Este centro británico fundado a finales del siglo XIX se encarga de formar a niñeras, personal de guardería, enfermeras y otros puestos relacionados con el cuidado de los más pequeños.

El uniforme beis de estilo retro de Norland es parte de su historia y su tradición. A pesar de que ha cambiado a lo largo de los años, sigue contando con un marcado estilo años 20. Uno de los complementos más llamativos de este uniforme es el sombrero que se utiliza siempre cuando se trata de un compromiso en el exterior, al igual que los guantes blancos. Los zapatos de corte masculino con cordones planos de piel marrón, se compran de forma independiente.

Este traje se creó para distinguir a los graduados en Norland. María Teresa Turrión no siempre lo lleva, pero cuando lo hace, eso significa que se trata de un importante acontecimiento y así se mantiene la reputación internacional que representa la escuela. Esta vez, también lució una insignia que se da a los alumnos cuando comienzan sus estudios. El costo total del uniforme oscila los 930 euros, aproximadamente 800 libras.

Norland es muy estricta con sus alumnos, quienes no pueden lucir joyas cuando visten este uniforme, a excepcion de unos pequeños aros como pendientes. Tampoco deben ser visibles piercings ni tatuajes, no están permitidos los relojes de pulsera y el cabello debe llevarse recogido en un moño. En el caso de utilizar maquillaje tiene que ser discreto y no se puede usar esmalte de uñas.

Para muchos esta escuela es la mejor del mundo. Fundada en 1892 por Emily Ward, solo forma a 40 nannies al año que se encargan de cuidar a hijos de celebridades, autoridades, aristócratas y, por supuesto, miembros de la realeza. "En comparación con la mayoría de los colegios y universidades, el Norland College es una institución pequeña, lo que significa que los grupos son pequeños, con un máximo de 16 estudiantes, lo que permite que la educación sea mucho más personalizada. Además, los estudiantes llegan a mantener una relación muy personal y se apoyan mucho entre ellos, entablando amistades para toda la vida", explican en la web.