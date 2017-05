La reina Isabel, de celebración por Londres ¿y rindiendo homenaje a su hermana con su 'look'?

No es algo muy frecuente que la reina Isabel abandone las dependencias de Palacio para salir a disfrutar de la noche londinense. Sin embargo, cuando la ocasión lo merece la soberana no duda en ponerse sus looks más festivos para acudir a algún local emblemático de la capital británica, como ha hecho este jueves.

El restaurante The Ivy, uno de los favoritos de las celebridades de Reino Unido, cerró sus puertas al público para recibir a una invitada muy especial. Isabel II estaba invitada al cumpleaños de un amigo y acudió a este establecimiento ubicado en el barrio de Covent Garden para estar presente en la cena. La lluvia no frenó a la monarca de 91 años, que quiso estar con su amigo para divertirse en la celebración de su aniversario.

Durante la velada, la Reina lució un estilismo elegante con algunos toques festivos. Escogió un vestido color blanco perla cubierto de bordados y se protegió del frío con un grueso chal gris. Completó su look con sofisticadas joyas, zapatos de tacón negros, bolso de mano también negro... y otro complemento con un significado muy especial.

Cuando abandonaba el restaurante, Isabel II dejó ver que, además de su inseparable bolso Launer, llevaba también otra cartera, a modo de pequeño neceser, con fotografías en blanco y negro estampadas. De acuerdo con la publicación Daily Mail, una de estas fotografías, en la que aparece una mujer con dos niños, sería un retrato antiguo de la fallecida hermana de la Reina, la princesa Margarita, con sus dos hijos, el vizconde David Linley y Lady Sarah Chatto.

A la celebración de cumpleaños también acudió el príncipe Michael de Kent, primo de la reina Isabel, acompañado por su esposa.