Los príncipes George y Charlotte sorprenden a la reina Isabel II con un regalo por su 91 cumpleaños Los Duques de Cambridge han desvelado el detalle que tenían preparado sus hijos para la Reina de Inglaterra

Este viernes, 21 de abril, la reina Isabel II ha celebrado su 91 cumpleaños, una edad nunca antes alcanzada por un monarca británico. Para esta importante fecha, sus bisnietos, los príncipes George y la princesa Charlotte, han tenido un bonito detalle con la soberana.

Han sido los Duques de Cambridge los que han desvelado el regalo que tenían preparado sus hijos para sorprender a la Reina de Inglaterra. En el marco de una entrevista radiofónica para BBC, han contado que los niños confeccionaron ellos mismos el presente para la soberana. La Duquesa de Cambridge confesó que a su marido, el príncipe Guillermo, se le dan bien los trabajos manuales y este aseguró que a su primogénito también: "George es bueno en artes y manualidades”. Ella reveló que sus dos hijos hicieron una manualidad como regalo para la Reina de Inglaterra.

Los Duques de Cambridge realizaron esta visita a la radio como parte de la campaña Heads Together y mantuvieron una charla distendida con el conductor del programa, Scott Mills, confesándole pequeñas curiosidades de su día a día, como que utilizan muchos sus teléfonos móviles y que les encanta pedir curry. Asimismo, revelaron los programas y series que siguen por televisión. El príncipe George adora la serie Sam el bombero, mientras que los Duques de Cambridge siguen las series Homeland y Juegos de Tronos. El príncipe Guillermo también dijo que era seguidor de la serie Neighbours cuando estaba en el colegio.

Cercano y amable, el príncipe Guillermo bromeó con el conductor del programa de radio, con que la Reina no era una oyente de Radio 1. Sin embargo, admitió que él sí que les escuchaba y reveló que en una ocasión envió un mensaje de texto, eso sí, con un nombre diferente.

Esta entrevista se enmarca dentro de la campaña Heads Together que anima a la gente a acercarse y hablar con otras personas cuando necesitan ayuda. En un reciente vídeo difundido por el Palacio de Kensington, los Duques de Cambridge han confesado cómo les cambió la vida ser padres y los miedos y las dudas que tuvieron con su primer bebé. "Tener un hijo, especialmente el primero, te cambia la vida", confesaba la duquesa Catherine. "No hay que te prepare para eso. Recuerdo los primeros días con el pequeño George, no tienes ni idea de lo que estás haciendo", reconoció.