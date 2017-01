El príncipe Harry ya conoce al padre de su novia Meghan Markle La pareja está muy enamorada, tal y como ha contado el hermano de la actriz

Llevan juntos varios meses y aunque no se tiene todavía una foto de los dos juntos en público, diversos detalles apuntan a que la relación del príncipe Harry y Meghan Markle camina con paso firme. Sus viajes atravesando medio mundo para encontrarse, la visita que hizo Meghan a Londres antes de Navidad y ahora las declaraciones del hermano de la actriz, que apuntan un dato más hasta el momento desconocido, pero con gran significado. Según ha declarado Thomas Markle Jr. al Daily Mail, el hijo del príncipe Carlos conoce ya a su padre Thomas Markle Sr., un encuentro que se habría producido durante una de las visitas del Príncipe a Toronto hace unos seis meses -en esa época estarían apenas comenzando su noviazgo si se inició como se dice en primavera-.



VER GALERÍA



Tal y como señala Thomas Jr., su padre está “orgulloso” de la relación de su hija y el nieto de la reina Isabel. “Mi padre sabía de la relación desde el principio” aclara a la citada publicación. Apunta además que ve a la pareja “muy enamorada” y que se “alegra mucho por ellos”. Explica que ve a su hermana feliz, aunque él no conoce aún a su novio. “Creo que es maravilloso. Siempre que cuide y ame a Meg, no tiene que hacer nada más, aunque me gustaría estrecharle la mano y conocerle” asegura.

Thomas Jr. apunta a que no sabe si la madre de Meghan también ha conocido al Príncipe -fue precisamente con su madre, Doria Radlan, con la que la artista ha pasado la Navidad en Toronto-. El hermano de la intérprete recuerda en estas declaraciones la infancia de la actriz y asegura que se “tomó con filosofía la separación de sus padres” y que estaba destinada a triunfar. A Thomas y Meghan les separa una diferencia de edad de unos 15 años y es que Thomas es hijo del primer matrimonio del padre de Meghan con Roslyn, con quien tuvo además otra niña Samantha.

VER GALERÍA



Tras separarse, Thomas Sr. se casó con Doria Radlan y tuvieron a Meghan. Cuando esta era pequeña, Thomas Jr. estuvo viviendo en casa de su padre y muestra algunas imágenes de él cuando era adolescente sosteniéndola a ella, que era un bebé. Comenta que cuando era pequeña pasaba mucho tiempo en el set de rodaje de la serie General Hospital, en la que su padre trabajaba de director de iluminación. “Corría por el estudio y creo que fue cuando decidió que quería ser actriz”. Fue en este rodaje donde Thomas Sr. conoció a Doria, madre de Meghan, que era maquilladora -ahora es asistente social y hace yoga terapéutico-.

VER GALERÍA



Destaca que Meghan asumió la separación de sus padres cuando se produjo pese a su corta edad, tenía seis años, y que a partir de entonces mantuvo el contacto con los dos. Señala su lado familiar y que siempre ha estado muy unida a los suyos, incluidos él y sus hijos, claro, y destaca que su padre siempre la apoyó y fue a ver sus funciones escolares, animándola en su camino hacia la fama. “El príncipe Harry es afortunado” asegura el hermano de Meghan.

En vídeo: El hombre que vendió un árbol de Navidad al príncipe Harry y Meghan Markle asegura que les vio 'muy enamorados'

El príncipe Harry y su viaje de casi 3000 kilómetros para ver a Meghan Markle

Comunicado oficial: El príncipe Harry se siente decepcionado porque no puede proteger a su novia

La relación entre la actriz, conocida por su papel en la serie Suits, y el hijo de la reina Isabel habría comenzado en primavera aunque no ha salido a la luz hasta este noviembre. El viaje del príncipe Harry a Toronto, antes de cumplir con uno de sus compromisos en África, desató las alarmas y centró las miradas en la intérprete. La atención y comentarios fueron tales que el palacio de Kensington envió un comunicado en el que se la defendía y que sirvió de confirmación de la relación. “El Príncipe Harry está preocupado por la seguridad de la señorita Markle y profundamente decepcionado por no haber sido capaz de protegerla. No es justo que en los pocos meses de relación con ella la señorita Markle deba ser objeto de este aluvión. Él sabe que dirán que este es ‘el precio que ella tiene que pagar’ o que ‘todo esto forma parte del juego’. Él está totalmente en desacuerdo. Esto no es un juego: es su vida y la de ella” señalaba el documento.



Antes de Navidad, la artista estuvo en Londres visitando a su novio y se les pudo ver asistiendo a un espectáculo y comprando un árbol para decorarlo. Planes de una pareja normal. Se dijo entonces que podría haber conocido en esta visita a la familia de Harry, aunque no hay confirmación al respecto. Quién sabe si será este 2017 cuando les veamos por fin juntos en público.