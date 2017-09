Es la primera vez que falta Vídeo: El rey Felipe, por primera vez ausente en el incio de curso de Leonor y Sofía La princesa Leonor, que inicia su nueva etapa en la ESO, y la infanta Sofía acudieron al centro de Santa María de los Rosales solo con su madre

Ha sido una llegada un tanto inusual, no por el hecho de que lo hicieran en coche, como ha ocurrido en años anteriores sino por la ausencia del rey Felipe. La reina Letizia ha acompañado a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en su primer día de cole, una jornada que ha contado con la notable ausencia del don Felipe. Esta es la primera vez desde que las pequeñas comenzaron la escuela en la que el Rey no ha estado, algo sin duda inesperado en un día además señalado para una de sus hijas.

Y es que la princesa Leonor arranca hoy su etapa en la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria), una fase nueva en su formación en la que tendrá nuevas materias y obligaciones. Puesto que es un cambio importante de etapa para la Princesa de Asturias había una cierta expectación por ver si los Monarcas posaban con las niñas a las puertas de la escuela, como hacen en otras Casas Reales europeas cuando los pequeños royals arrancan una fase nueva. En este caso no sólo no ha sido así sino que además el rey Felipe no ha estado con ellas -la agenda real sin embargo no marca, a priori, ningún compromiso de los Monarcas para el día de hoy, el primero de esta semana es el miércoles día 13 de septiembre (Entrega de los Premios Nacionales de Cultura Catedral de Cuenca)-. Este fin de semana además don Felipe asistió sin doña Letizia al enlace privado de Martina Jáudenes, hija de Eugenio Jáudenes -compañero de regatas cuando era Príncipe y ahijada del Rey-, y Luis Abascal en Palma de Mallorca.

