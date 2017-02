Visita de estado de Mauricio Macri a España El Palacio Real se viste de gala en honor a Mauricio Macri y Juliana Awada Don Felipe y doña Letizia han ofrecido una cena en honor del mandatario latinoamericano y de la Primera Dama

Con motivo del viaje de Estado a España del Presidente de Argentina, Mauricio Macri, y su esposa, Juliana Awada, los Reyes volvieron a abrir las puertas del Palacio Real de Madrid para ofrecer en su honor una cena de gala. Un encuentro de lo más esperado -no en vano no se celebraba un acto de estas características desde el verano de 2015- y que no ha defraudado.

Como es tradición, Don Felipe y doña Letizia recibieron con todo el ceremonial en el imponente Salón del Trono a sus invitados -entre los que se encontraban, además de miembros de la política, la economía o la empresa, representantes del mundo de la cultura y las artes, como la actriz Tini Stoessel, novia de Pepe Barroso Jr. - y fueron los perfectos anfitriones de una noche en la que no faltaron los guiños hacía Argentina.

Un gesto, entre muchos otros, que marcó la importancia y relevancia de esta cita vino marcada por la gran tiara que eligió doña Letizia, se trata de la pieza más importante de la colección de joyas de la Familia Real, que doña Sofía reservaba para las grandes solemnidades y la Reina no había lucido hasta ahora. La espectacular Tiara de Lis -emblema heráldico de los Borbones- creada en 1906 por la firma española Ansorena en platino y brillantes. Un regalo de Alfonso XIII a su prometida, la princesa Victoria Eugenia de Battemberg, quien la luciría el día de su boda, el 31 de mayo de 1906.

Doña Letizia innovó con la tiara pero confió en su diseñador de cabecera, Felipe Varela. La Reina llevó un vestido entallado en terciopelo negro –una de las tendencias de la temporada- con una ligera cola de sirena, manga larga y sin escote que cedía gran parte del protagonismo a las impresionantes pulseras gemelas de brillantes que pertenecieron a la reina Victoria Eugenia y que doña Sofía había elegido para un retrato oficial en el año 2007.

Juliana Awada -que desde que llegó a la Casa Rosada aclaró que por su pasado como empresaria textil y diseñadora tiene muy claro que es lo que más le favorece- elegió un vestido del argentino Gabriel Lage con escote en V y una gran falda acampanada, un diseño bordado artesanalmente con cristales de Swarovski y en tono rosa saturado, similar al que había lucido durante la ceremonia de bienvenida. La Primera Dama -siempre fiel a los diseñadores de su país para los actos oficiales, en los que no suele vestirse con prendas de la marca familiar que creó su padre en los años sesenta y para la que trabajaba antes de llegar a la Casa Rosada- tuvo un gesto hacia nuestro país, ya que este traje de noche se confeccionó de forma artesanal con una base de la pieza un género de la firma española Gratacós.

La complicidad entre la Reina y la Primera Dama ha sido una constante durante toda la jornada y ha habido unos momentos en los que se les ha podido ver cómodamente cogidas por la cintura, como dos buenas amigas compartiendo confidencias y muchas sonrisas en un encuentro que promete ser el primero de mucho.

Los 400 metros cuadrados del comedor de gala -definido en numerosas ocasiones como "el más bello de Europa" y decorado con tapices de Bruselas, piezas de Sèvres y lámparas de cristal- y la mesa de sesenta y cinco metros ha acogido una velada en la que se han cuidado al máximo los detalles, desde la vajilla de los Reyes hasta las copas con el escudo de armas del Reino. Un encuentro de gran trascendencia política en el que se ha abierto una nueva etapa en las relaciones bilaterales de ambos países que con el anterior gobierno argentino -Macri llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2015 tras doce años de "kirchnerismo"- no atravesaron su mejor momento.

“Celebro que ambos países estemos decididos a aprovechar vuestra presencia aquí para reafirmar nuestra condición de estrechos aliados y socios de primer orden”, ha dicho don Felipe durante su discurso. Unas palabras en que el Rey ha querido parafrasear al escritor argentino Ricardo Güiraldes, recordando aquello de “Viajar. Asimilar horizontes. Huir lo viejo. Arrancarse de lo conocido. Beber lo que viene. Tener alma de proa”.

Entre los más de cien invitados que han estado presentes, además de miembros del Gobierno de Mariano Rajoy y representantes de la política española, Ana Patricia Botín, Presidenta del Grupo Santander y una de las más elegantes de la noche, y la actriz Nuria Espert, que recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes en la última edición.

El mandatario argentino -que hace dos semanas cumplía los 58 años- y su esposa salieron de Buenos Aires el martes en un vuelo regular y está misma mañana fueron recibidos por los Reyes en el Patio de la Armería del Palacio Real de Madrid. Una ceremonia con honores militares y un gran despliegue en la que se ha estrenado un nuevo formato, ya que durante las últimas tres décadas se recibía a las visitas de Estado en los jardines del Palacio de El Pardo, en donde el mandatario extranjero y su familia se aloja durante sus días en nuestro país.

Horas después, los Reyes y la pareja presidencial se encontraron de nuevo, esta vez en el Palacio de La Zarzuela para un almuerzo privado, un encuentro al Macri llegó después hablar ante el Pleno de las Cortes españolas en donde aprovechó para agradecer la "calidez" y la "hospitalidad" del recibimiento brindado, además de asegurar que "juntos encontraremos mejores posibilidades". El Presidente recibió más tarde la Llave de Oro de la ciudad de manos de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Por varias razones esta cita era de lo más esperada. No solo se trata la primera visita a nuestro país la pareja presidencial a Argentina, sino que además es la primera Visita de Estado que acoge nuestro país desde el verano de 2015, cuando los Reyes abrieron las puertas al entonces Presidente de Perú, Ollanta Humala, y su esposa, Nadine Heredia. A lo que hay que sumar el interés que ha despertado el encuentro entre dos mujeres que crean estilo a nivel internacional.

El jueves 23 de febrero, los Reyes, el presidente y su esposa inaugurarán la 36ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO, en la que Argentina es el país invitado. Esa misma noche, en el Palacio Real de El Pardo, el presidente argentino y su mujer ofrecerán una recepción en honor de los Reyes. Además está previsto un encuentro entre Macri y el académico Mario Vargas Llosa, que se conocieron hace menos de un año en la pasada visita del Premio Nobel e Isabel Preysler a Buenos Aires, con ocasión de la cena anual de la Fundación Internacional para la Libertad que tuvo lugar en la capital argentina.