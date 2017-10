Por qué los hijos de la Princesa Charlotte podrían no tener un título nobiliario

Todavía es muy pequeña y faltan muchos años para que la Princesa Charlotte tenga sus propios hijos, pero entre los seguidores de la realeza ya se empieza a comentar cómo se maneja el tema de los títulos entre su descendencia. Si bien el Príncipe George será el heredero al trono, Charlotte tiene un honroso cuarto lugar en la línea de sucesión. Al parecer, expertos en cuanto a títulos nobiliarios han explicado que lo más probable es que los hijos de la Princesita no puedan acceder a tener un nombramiento, ya que estos pasan a través de los hombres de la familia.

VER GALERÍA

Al parecer, el caso de la Princesa Charlotte sería similar al de la Princesa Anne, cuyos hijos no cuentan con el tratamiento de Su Alteza Real ni tienen títulos de príncipe y princesa. A Zara y Peter Phillips se les conoce por su nombre de pila y aunque son muy cercanos a la familia, desde muy pequeños se intentó que tuvieran una vida tan común como pudieran –al parecer por decisión de la Princesa-.

“Los miembros de la realeza tienen títulos heredados a través de los hijos, así que si la Princesa Charlotte tiene hijos ellos no tendrían automáticamente los títulos de Su Alteza Real, príncipe o princesa”, explicó Lucy Hume, directora asociada de la empresa experta en etiqueta Debrett, a Town & Country. Por supuesto, hay excepciones como ha sido el caso de los hijos del Príncipe Edward y Sophie Wessex.

VER GALERÍA

El hijo menor de la Reina Isabel y su esposa decidieron que sus hijos no tuvieran el tratamiento de Su Alteza Real ni los títulos de príncipe y princesa –los cuales les correspondían como a sus primas, las hijas del Príncipe Andrew-. A pesar de esto la Reina decidió darles títulos especiales por lo que son conocidos como Lady Louise y el Vizconde de Severn, James.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Y la royal más influyente en el mundo de la moda es…

¡Mini berrinche! Lo que hizo la Princesa Charlotte para no subirse a un helicóptero

Esto mismo sucedió cuando nacieron Zara y Peter Phillips, la Reina les ofreció un título que sus padres declinaron amablemente. Eso sí, el que no tengan títulos no significa que no sean incluidos en la línea de sucesión. Aunque en el pasado su descendencia no habría figurado en el listado hacia el trono –como es el caso de los Phillips-, en el 2013 se llevó a cabo el cambio de ley necesario para que tanto Charlotte como su descendencia sean considerados aun si tuviera hermanos menores varones.

VER GALERÍA