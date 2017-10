Kate confiesa su parte favorita de ser ‘princesa’

Aunque oficialmente su título es el de Duquesa de Cambridge, para las niñas pequeñas Kate Middleton no es otra cosa sino una princesa. Y es que casada con el Príncipe William, ¿qué más podría ser para las inocentes pequeñas? En una de sus apariciones más tiernas, en la estación de tren de Paddington, la Duquesa tuvo la oportunidad de encontrarse con unas niñas de la escuela primaria Portway, en Stratford, quienes ni tardas ni perezosas comenzaron con los cuestionamientos dignos de unas chicas de su edad.

VER GALERÍA

Mahira, una de las niñas que tuvo la oportunidad de saludar a la Duquesa contó un poco de su encuentro: “Le pregunté cómo era ser una princesa, porque a mí me gustaría ser una, y me dijo que su parte favorita era conocer a gente especial como nosotros”. Las imágenes muestran a una divertida Kate platicando con las chicas que se encuentran viajando en el tren. En el caso de Mahira y su amiga, las dos son apoyadas por la organización Place2Be, de la que la Duquesa es patrona y que se encarga de proveer apoyo en cuanto a salud mental a jóvenes estudiantes.

Para este evento, el segundo en el que la Duquesa apareció tras seis semanas después de que se anunciara su tercer embarazo, Kate lució un vestido en rosa con detalles en negro en el cuello y la cintura de la firma Orla Kiely. Con la melena más corta que nunca, la Duquesa dejó ver algunos ajustes que ha tenido que hacer a su look durante esta nueva dulce espera. Aunque todavía no tiene un baby bump muy visible, no tuvo problema en enmarcarlo con el cinturón negro por encima de él. En cuanto a los accesorios, aunque su amada clutch no ha desaparecido, sí el clásico estilo de zapatos que siempre usa. En vez del tacón delgado que suele preferir, en esta ocasión se le vio con unos zapatos de tacón cuadrado, los que son mucho más cómodos y fáciles de usar.

VER GALERÍA

A pesar de que todavía se encuentra luchando contra la hiperémesis gravídica que ha vuelto a sufrir en este nuevo embarazo, Kate no podría haberse mostrado de mejor humor. Cuando el tierno oso Paddington la sacó a bailar en medio de la estación del tren, una simpática Duquesa dio gala de sus mejores pasos con una enorme sonrisa.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¡Nadie se resiste al osito Paddington! La Duquesa de Cambridge aparece por sorpresa y bailando

¡Está de regreso! La Duquesa de Cambridge reaparece tras seis semanas

Mientras el Príncipe William y el Príncipe Harry convivían con el resto del elenco de la cinta Paddington II antes de abordar el tren, la Duquesa platicaba animada con el osito, algo que seguramente llegará a presumir al Príncipe George y la Princesa Charlotte.

VER GALERÍA