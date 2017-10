La Reina Isabel romperá la tradición por amor

Durante toda su vida se ha dictado por el protocolo y las tradiciones, pero hay ocasiones en las que la Reina Isabel toma decisiones que tienen motivos más importantes detrás. El domingo 12 de noviembre será una de esas contadas ocasiones cuando la Reina rompa la tradición y es que ha anunciado que durante el Remembrance Day no será la encargada de poner la corona en el cenotafio. A diferencia de lo que ha hecho en las seis décadas de su reinado, esta vez ha decidido quedarse al lado del Príncipe Felipe, quien no la acompañaría en el monumento, sino que permanecerá en el balcón del departamento de Foreign and Commonwealth Office.

Quien ocupará este importante lugar será el Príncipe Carlos, como una muestra más del paso a una nueva generación, algo que se ha comenzado a hacer de a poco a través de algunos detalles como éste. Desde el anuncio del retiro de la vida pública del Príncipe Felipe, el Príncipe Carlos y sus hijos, William y Harry, acompañados de la Duquesa de Cambridge, se han hecho cargo de algunas de las organizaciones y compromisos que antes eran responsabilidad del Duque de Edimburgo.

Durante su reinado, Isabel II solo ha dejado de poner la corona en este día en seis ocasiones. Dos, porque se encontraba embarazada y las otras cuatro porque se encontraba en alguna visita oficial. Esto habla de lo significativo que es que haya decidido dejar su puesto, para poder observar la ceremonia en compañía de su esposo, quien solía estar a su lado en pasadas ocasiones. Ésta será la primera ocasión en la que la Reina estará en la ceremonia pero no tomará su lugar en la colocación de la corona de amapolas como dicta la tradición.

“La Reina desea estar junto al Duque de Edimburgo y él estará en el balcón”, ha confirmado un vocero del Palacio de Buckingham. Este balcón es un lugar usualmente reservado para la Duquesa de Cambridge y la Condesa de Cornwall, quienes en negro riguroso suelen presenciar la ceremonia desde lo alto. En esta información no se ha confirmado si la Duquesa de Cambridge asistirá al evento de noviembre próximo como lo hace todos los años. A pesar de que esta semana retomó su agenda después de seis semanas de inactividad, se ha confirmado que sigue enfrentando los padecimientos de la hiperémesis gravídica que la ha aquejado una vez más en su tercer embarazo.

