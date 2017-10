Y la royal más influyente en el mundo de la moda es…

No, Kate ha pasado a segundo lugar, tampoco se trata de Máxima de Holanda con sus estilosos looks ni de Mary de Dinamarca con su estilo casual, la royal más influyente cuando de moda se trata es nada más y nada menos que la Princesa Charlotte. Y es que según un estudio que realizó eBay la pequeña tiene gran influencia cuando de moda se trata. A pesar de que a lo largo del año aparece en contadas ocasiones y su mamá es muy cuidadosa para que su ropita siempre sea tradicional y de precio muy accesible, lo que luce la cuarta en la línea de sucesión al trono vuelve loca a las mamás del mundo.

Si Charlotte se ha convertido en la mujer de la realeza con más influencia en el mundo de la moda, el que genera más compras no es otro que el Príncipe George. El ejemplo en el que se enfoca el estudio es el de un suéter azul cielo con el que se le vio bajar del avión en su visita a Canadá. El look se convirtió en el más buscado en la red con un 200% de incremento en la búsqueda de las palabras “suéter azul”.

Pero no creas que sólo las prendas del Príncipe vuelven locos a los compradores, algunos looks de Charlotte también han puesto de cabeza a los buscadores. En mayo pasado con motivo de su cumpleaños, se dio a conocer un tierno retrato de la Princesita posando para la lente de su mamá en su casa de campo en Norfolk. Para el familiar posado, Charlotte llevó un suéter amarillo, el cual se volvió el artículo más buscado de cualquier look de un miembro de las familias reales en los últimos doce meses.

Más recientemente, apenas hace unas semanas Charlotte volvió a enloquecer a la red a su llegada a Alemania cuando los usuarios de internet buscaban desesperadamente su vestido estampado de Liberty. Con mucha sorpresa, eBay ha dado a conocer que han sido los royals más pequeños los que han revolucionado el mercado por primera vez en la historia.

Ha de decirse que durante años, el Kate Effect ha sido todo un fenómeno digno de estudio con las prendas usadas por la Duquesa de Cambridge volando de los aparadores en cuestión de minutos. Es por eso que no ha sido una sorpresa que sus hijos cuenten con la misma atención. Lo que podría explicar el interés de los compradores en las prendas de la nueva generación de royals por encima de las de su mamá, es que sus prendas suelen ser muy baratas y accesibles para todos, algo que desgraciadamente no siempre sucede con los looks de Kate.

